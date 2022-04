Російська армія тисне на південь та схід України: свіжі карти боїв

рф зганяє в Україну все більше техніки, але це їм не допомагає

Останні "хотілки" росії вийти до Придністров’я та захопити південь України відбиваються на фронтах — росіяни продовжують окупувати Херсонську та частину Запорізької області, а на сході намагаються відсунути сили ЗСУ углиб країни. Захисники Маріуполя все ще тримаються та обороняються від переважаючих сил противника.

Згідно з аналітикою The Institute for the Study of War, наступальні операції у бік Миколаєва та Одеси малоймовірні, а російську "верхівку" армії тим часом чистять, що послабить їхнє управління збройних сил.

Чому росії не виграти війну проти України?

Російським військам на сході України вдалося досягти незначних успіхів, повідомляють дослідники. Атаки на позиції українських військових точаться постійно.

Карта бойових дій в Україні

Маріуполь

Українські військові та мирні жителі все ще залишаються в облозі на заводі "Азовсталь". Фахівці вважають, що їх намагаються заморити голодом, а також, що цивільним навряд чи дадуть покинути комплекс. За припущенням російського командування, запасів вистачить на два тижні. Обстріл триває. У самому місті окупанти можуть готуватися до формування керівництва.

Захисники Маріуполя в облозі

Донецька та Луганська області

Активні атаки росіян продовжуються в районах Рубіжного, Попасної та Мар’їнки. Раніше захоплені позиції зміцнюють, перекидають нові підкріплення. Ситуація у районі пов’язана з Харківщиною, оскільки у бік Слов’янська наступ йде звідти. Росіянам вдалося захопити село Лозове.

Бої на сході України

Харківська область

Харків залишається в частковій блокаді та під обстрілами. З боку ворога є повідомлення про спроби української контратаки в Козачій Лопані, що за кілька кілометрів від російського кордону. Фахівці не можуть підтвердити ці повідомлення, але населений пункт знаходиться на північ від Харкова. На південь, на околицях Ізюма, росіяни продовжують розвідку. Харківщина важлива для Росії як можливість доставки до лінії фронту бронетехніки та контингенту окупантів.

Околиці Харкова

Херсонська та Запорізька області

У цих регіонах російські війська намагалися безуспішно атакувати. У окупованих частинах регіону створюються умови створення чергових псевдореспублик. Згідно з останніми даними, українським військовим вдалося знищити пункт військового командування росії в Херсонській області.

Військова ситуація на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, що на сході України в боях, росія втрачає не тільки безліч солдатів, але і техніку. Рахунок знищених танків, артсистем та бронетехніки йде на десятки щодня.

Експерти також відзначають ризик вступу у війну Білорусі на боці росії, якщо той вдасться досягти успіхів на півдні і сході.