Росіяни стягують сили і зазнають великих втрат: де зараз найгарячіше

На сході та півдні країни ситуація непроста, але ворога помітили і на півночі

Поки росіяни безуспішно намагаються розібратися і, ймовірно, змінити тактику, вони продовжують завдавати ударів по Україні. Ворог найактивніше проявляє себе на Слобожанському та Донецькому напрямках, крім перегрупування вони б’ють бомбами та ракетами по військовій та цивільній інфраструктурі.

За даними Генштабу Збройних сил України, знову відзначено активність противника в раніше покинутих ним місцях — на території Сумського напрямку було помічено використання ворожого безпілотника.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямок

Зберігається ризик провокацій на українсько-російському кордоні, у яких можуть звинуватити українських військових. З населеного пункту Глушково Курської області у Сумському напрямку засікли використання БПЛА з метою уточнити положення військових України.

Таврійський та Південнобузький напрямок

Позиції ЗСУ у напрямку Миколаєва обстрілюються, щоб забезпечити умови для просування у цю сторону. Відзначено, що на околицях Скадовська розгорнуто систему ППО С-300ВМ. Ворог при цьому втрачає велику кількість техніки, намагаючись вийти на межі Херсонської області.

Слобожанський напрямок

Харків продовжують обстрілювати із артилерії. На південь Ізюма ворог намагається наступати і штурмувати. За даними, там діють, серед інших, карателі з мотострілецької бригади, на совісті яких тортури, вбивства та зґвалтування у Бучі. Частину з них уже успішно ліквідували.

Донецький напрямок

Ворог веде наступ по всій лінії фронту, особливо "гарячий" напрям Сєвєродонецька, де українських захисників вогнем намагаються витіснити, щоб розпочати наступ на Слов’янськ. Наступ триває у напрямку Новотошковського, також тривають штурми в районі Рубіжного, Попасної та Мар’їнки. Українські військові не здаються — на території Донеччини та Луганщини знищили 9 танків, 18 бронемашин, 13 авто, паливозаправник, три артсистеми.

Маріупольський напрямок

Українських захисників на "Азовсталі" блокують та обстрілюють з авіації. Нагадаємо, частина експертів вважає, що їх намагатимуться взяти змором. Згідно з картами бойових дій, у Маріуполі окупантам просуватися у бік заводу не вдається. Росіяни надіслали інженерний підрозділ для розмінування припортової інфраструктури.

Запорізький напрямок

Ворог переміщає війська, щоб посилити угруповання

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