Буде небезпечно: Віталій Кім попередив про великодні "підлості" окупантів
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23-24 квітня краще провести вдома у безпеці
Російські військові можуть скористатися одним з головних релігійних свят Великоднем 24 квітня, щоб завдати удару по українцям.
Про це попередив керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.
За його словами, у Миколаєві введуть довгу комендантську годину на великодню ніч, з 19 години вечора до 5 ранку, незважаючи на те, що багато хто хоче відвідати богослужіння.
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"Так, Великдень, але є дані, що готуються "підлості" з боку орків цієї ночі, тому я всіх прошу залишитися", — підкреслив Кім.
"Бог все бачить. Я сам зазвичай не пропускаю, але залишаюся вдома. Сьогодні і завтра по можливості нікуди не ходіть, бо це небезпечно. У нас іде війна", — додав він.
Як видно за картами бойових дій, миколаївський напрямок один із "найгарячіших", проте йдуть бурхливі бої і на інших ділянках фронту.
Як повідомляв "Телеграф", за даними української розвідки окупанти закінчили перегрупування сил і збираються йти в новий повномасштабний наступ.
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