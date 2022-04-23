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Буде небезпечно: Віталій Кім попередив про великодні "підлості" окупантів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Віталій Кім вважає, що окупанти можуть влаштувати "гарячий" Великдень Новина оновлена 23 квітня 2022, 10:26
Віталій Кім вважає, що окупанти можуть влаштувати "гарячий" Великдень

23-24 квітня краще провести вдома у безпеці

Російські військові можуть скористатися одним з головних релігійних свят Великоднем 24 квітня, щоб завдати удару по українцям.

Про це попередив керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, у Миколаєві введуть довгу комендантську годину на великодню ніч, з 19 години вечора до 5 ранку, незважаючи на те, що багато хто хоче відвідати богослужіння.

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"Так, Великдень, але є дані, що готуються "підлості" з боку орків цієї ночі, тому я всіх прошу залишитися", — підкреслив Кім.

"Бог все бачить. Я сам зазвичай не пропускаю, але залишаюся вдома. Сьогодні і завтра по можливості нікуди не ходіть, бо це небезпечно. У нас іде війна", — додав він.

Як видно за картами бойових дій, миколаївський напрямок один із "найгарячіших", проте йдуть бурхливі бої і на інших ділянках фронту.

Карта бойових дій в Україні на 23 квітня
Карта бойових дій в Україні на 23 квітня

Як повідомляв "Телеграф", за даними української розвідки окупанти закінчили перегрупування сил і збираються йти в новий повномасштабний наступ.

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#Великдень #Віталій Кім
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