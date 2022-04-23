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Втрата або пошкодження посилки: "Нова пошта" змінила схему виплати компенсацій

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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"Нова пошта" пристосовується до воєнного часу Новина оновлена 23 квітня 2022, 12:06
"Нова пошта" пристосовується до воєнного часу

Доставка посилок під час війни стала більш витратною справою

Компанія "Нова пошта", яка раніше запустила нову послугу для біженців з України, на час воєнного стану змінила принцип виплат компенсацій. Це стосується посилок, які були пошкоджені або втрачені під час доставки адресату.

Подробиці повідомило видання "Сегодня", посилаючись на пресслужбу "НП".

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Оформлення посилок у відділеннях, пояснили фахівці, відбувається за колишньою схемою. Тобто клієнт називає суму страхування, в яку він оцінює свою відправку. Однак, якщо вантаж буде пошкоджений або втрачений, і клієнт "Нової пошти" звернеться за компенсацією, розраховувати на миттєві виплати не варто.

Наразі керівництвом компанії було ухвалено рішення не виплачувати компенсації доти, доки в Україні діє воєнний стан. Усі збитки "Нова пошта" обіцяє відшкодувати після війни.

При цьому співробітники пошти наголошують: звернення щодо отримання компенсації подавати до відповідного відділу або на гарячу лінію варто в обов’язковому порядку. Хоча б для того, щоб факт втрати або пошкодження посилки був підтверджений одразу, а не через деякий час.

Варто зазначити, що особливе розголошення це нововведення отримало після того, як один із клієнтів тривалий час намагався домогтися відшкодування втраченої посилки. Його боротьба за справедливість переросла у справжню епопею, а чим закінчилася, можете прочитати у нашому матеріалі.

Теги:
#Компенсація #Виплати #Посилка #Пошта #Нова Пошта
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