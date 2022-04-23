Втрата або пошкодження посилки: "Нова пошта" змінила схему виплати компенсацій

Доставка посилок під час війни стала більш витратною справою

Компанія "Нова пошта", яка раніше запустила нову послугу для біженців з України, на час воєнного стану змінила принцип виплат компенсацій. Це стосується посилок, які були пошкоджені або втрачені під час доставки адресату.

Подробиці повідомило видання "Сегодня", посилаючись на пресслужбу "НП".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Оформлення посилок у відділеннях, пояснили фахівці, відбувається за колишньою схемою. Тобто клієнт називає суму страхування, в яку він оцінює свою відправку. Однак, якщо вантаж буде пошкоджений або втрачений, і клієнт "Нової пошти" звернеться за компенсацією, розраховувати на миттєві виплати не варто.

Наразі керівництвом компанії було ухвалено рішення не виплачувати компенсації доти, доки в Україні діє воєнний стан. Усі збитки "Нова пошта" обіцяє відшкодувати після війни.

При цьому співробітники пошти наголошують: звернення щодо отримання компенсації подавати до відповідного відділу або на гарячу лінію варто в обов’язковому порядку. Хоча б для того, щоб факт втрати або пошкодження посилки був підтверджений одразу, а не через деякий час.

Варто зазначити, що особливе розголошення це нововведення отримало після того, як один із клієнтів тривалий час намагався домогтися відшкодування втраченої посилки. Його боротьба за справедливість переросла у справжню епопею, а чим закінчилася, можете прочитати у нашому матеріалі.