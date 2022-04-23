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Залужний звернувся до українців із закликом

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Головнокомандувач ЗСУ закликав бути відповідальнішими до публікацій Новина оновлена 23 квітня 2022, 12:41
Головнокомандувач ЗСУ закликав бути відповідальнішими до публікацій

Кожен може стати мимовільним посібником окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав людей, особливо блогерів з великою аудиторією, уважніше відбирати інформацію про бойові дії, яку вони публікують у мережі.

Відповідне звернення він опублікував на своїх сторінках у соцмережах 23 квітня.

Залужний звернув увагу на факт, що військове керівництво України не транслює жодної важливої інформації про поточні операції, оскільки її може використати ворог проти України.

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І головнокомандувач ЗСУ також закликав усіх, особливо блогерів із великими аудиторіями, утриматися від публікації оцінок бойових дій, даних про логістику, забезпечення, аналізів рішень командирів.

Так, за його словами, військове керівництво має всю інформацію про бойові дії, використовує її проти окупантів, і збереження даних у секреті допомагає робити це ефективно.

"Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжальний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!", — йдеться у повідомленні Залужного.

Варто зазначити, що вже не один раз у мережі виникали скандали, коли після публікації даних або репортажів про якісь стратегічні об’єкти по них відбувалися ракетні обстріли.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українці стали вимагати самосуду над зрадником, який наводив обстріл по Миколаєву.

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#ЗСУ #Валерій Залужний
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