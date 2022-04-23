Мобілізація переселенців: чи можуть бути призвані та за яких умов

Ухилянтів в Україні може бути покарано штрафом або навіть кримінальною відповідальністю

З 15 березня в Україні триває друга черга мобілізації, в рамках якої резервісти поповнюють лави Збройних сил України та інших військових формувань країни для того, щоб мати можливість дати потужну відсіч агресору з росії. Що стосується осіб чоловічої статі, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії та отримали статус внутрішнього переселенця, то вони також можуть бути призвані до служби в армії.

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Як розповіла юристка адвокатського бюро Лариси Матвєєвої "Альфа-Омега" Інна Кердзевадзе, у випадку зміни місця знаходження, чоловіки призовного віку все одно зобов’язані стати на військовий облік, після чого, відповідно до умов загальної мобілізації, вони можуть бути призвані до лав української армії.

Варто відзначити, що тим особам, які перебувають на військовому обліку, категорично забороняється змінювати місце проживання без відповідного дозволу терцентру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Якщо ж особа має статус внутрішнього переселенця (ВПО), то вона повинна стати на військовий облік за новим місцем проживання.

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"Не потрібно плутати, що якщо чоловік отримав статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та встав на військовий облік до ТЦК та СП у відповідній області, то його зобов’язані направити до військової частини у тій самій області. Мобілізовані можуть бути направлені до тих областей, де це необхідно у конкретний момент", — пояснила фахівець.

Детальніше ознайомитись із важливими питаннями щодо категорій осіб, які підлягають мобілізації, як, згідно з чинним законодавством, мають вручати повістки та які права мають військовозобов’язані переселенці можна у матеріалі "Телеграфу": "Мобілізація в Україні: юристка пояснила, кого можуть забрати в армію прямо зараз, а хто має відстрочку".

Також нагадаємо, що в Україні урядом дозволено підприємствам бронювати окремі категорії працівників під час воєнного стану. Завдяки цій процедурі особа може отримати відстрочку від призову терміном до 6 місяців.