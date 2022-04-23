В Україні заборонять продавати частину квартир: кого торкнуться нові правила

Доступ до держреєстрів поки що закрито.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україні заблокували доступ до низки державних реєстрів, зокрема через міркування безпеки заблоковано і державний реєстр прав на нерухоме майно.

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода" розповів, коли українці зможуть знову купувати та продавати нерухомість.

Міністр зазначив, що ринок нерухомості зараз простоює через те, що влада заблокувала відповідний реєстр. Це зроблено, щоб запобігти можливим шахрайським схемам привласнення житла.

"Робота реєстру прав на нерухоме майно обмежена, зокрема у зв’язку з можливими шахрайськими схемами", — повідомив Малюська.

Чиновник розповів, що влада зараз розробляє механізм перепродажу нерухомості, щоб запобігти рейдерським схемам. Малюська розповів про одну із таких схем. Аферисти створюють кілька фірм-прокладок, які перепродують один одному квартиру кілька разів поспіль. Трапляється навіть, що за один день відбувається кілька угод з однією квартирою. Таким чином, протягом кількох годин продаж житла може статися кілька разів. Звичайно, після такої "каруселі" неможливо з’ясувати, хто є справжнім господарем квартири. Уряд хоче заборонити власнику продавати житло, якщо власник купив його менш ніж місяць тому.

Малюська зазначив, що державний реєстр нерухомості може відкритися протягом найближчого місяця. Це знову запустить ринок житла та дозволить проводити операції купівлі-продажу квартир. Поки що операції з нерухомістю можна буде проводити тільки на територіях, де не ведуться активні бойові дії. Наразі реєстр відкритий лише для реєстрації новобудов.

Раніше повідомлялося, що ринку нерухомості загрожує монополія одного гравця, що може призвести до подорожчання житла. Девелопмери розповіли "Телеграфу", коли варто очікувати продовження будівництва нерухомості у Києві.