Окупантам не вистачає вже не лише солдатів: що стало відомо

У Генштабі розповіли про проблеми окупантів з медзабезпеченням

На тлі втрат особового складу російської армії на війні в Україні, на тимчасово окупованих територіях ворог насильно залучає українських лікарів до надання медичної допомоги окупантам.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Зазначається, що російські військовослужбовці зазнають суттєвих проблем із медичним забезпеченням своїх підрозділів у Харківській області. Існують проблеми з евакуацією поранених, в окупантів не вистачає медикаментів.

Так, у тимчасово зайнятому Вовчанську молодший медперсонал закладів охорони здоров’я примусово надає допомогу супротивнику, який перебуває на лінії зіткнення із Силами оборони України. У місті Балаклія росіяни, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовують можливості міської поліклініки.

Раніше повідомлялося, що військове керівництво рф після провалу початкового плану захоплення України оголосило про намір впровадити нові методи ведення війни. Однак у результаті вони не увінчаються успіхом.

Раніше генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко висловив переконання, що завдання України зараз — зірвати наступальну операцію противника і перемолоти якнайбільше російських сил, використовуючи, зокрема, наявні резерви.