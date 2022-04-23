Переговори з рф, війна і загроза ядерного удару: 11 основних тез з пресконференції Зеленського У метро

Пресконференція президента України тривала майже дві години

У суботу, 23 лютого, майже через два місяці війни росії проти України, український президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію для українських та закордонних ЗМІ.

Захід проходив на одній зі станцій Київського метрополітену та тривав майже дві години, тому "Телеграф" зібрав ключові тези, озвучені Зеленським під час відповідей на запитання:

Переговори з росією

Зеленський бажає закінчення війни з росією і висловився за дипломатичний шлях її завершення.

Назвав найактуальніші питання у переговорах з росією: це гарантії безпеки та нейтральний статус України, доля Донбасу та Криму.

Назвав умови виходу України з переговорів із росією: це вбивство людей у Маріуполі та псевдореферендуми на окупованих територіях.

Відповідаючи на запитання "Телеграфа", Зеленський підтвердив приїзд російського олігарха Романа Абрамовича до Києва як представника російської переговорної групи.

Маріуполь

Сьогодні один із найскладніших днів в обороні Маріуполя, повідомив Зеленський, додавши, що ворог стріляє з моря, суходолу, танків, артилерії, літаків.

Президент сказав, що за годину до пресконференції розмовляв із бійцями "Азова", які перебувають на "Азовсталі".

Україна поки що не готова зняти облогу з Маріуполя військовим шляхом, і українські захисники на "Азовсталі" це розуміють.

Війна та зброя

Про плани росії наступати на півдні України до кордону Молдови та Придністров’я:

"Такі загрози є. З погляду результату подивимося. Будемо точно захищати наші території".

Якщо Україна отримає достатньо західної зброї, то ЗСУ зможуть відбити захоплені росією території:

"Все, що росіяни прорвуть і не дай боже окупують — ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років або не 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде і її буде достатньо, повірте мені – ми повертатимемо ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована".

З постачання озброєнь:

"Я не розглядаю варіант, що наші партнери не передадуть зброю, яку пообіцяли. У них немає альтернативи. Ми не дамо їм такої можливості. У нас немає інших альтернатив. У нас не буде держави та людей – все буде спалено. Я такої альтернативи не розглядаю".

Про загрозу ядерного удару з боку росії

Зеленський не виключає того, що росія завдасть по Україні ядерного удару:

"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використовувати ядерну зброю. Якщо керівництво росії не втратить зв’язку з реальністю і адекватністю, воно не використає ядерну зброю. Чи може це (застосування ядерної зброї — Ред.) бути з боку росії? Може Чи вірю я в це, вірити в це не хочеться… Якби Україна мала ядерну зброю, ми б її ніколи не використали, бо ми адекватна держава".

Про покарання військових злочинців

Кожен, хто під час російського військового вторгнення в Україну віддавав злочинні накази на знищення мирних жителів, обов’язково постане перед судом та отримає справедливе покарання:

"Я вважаю, що всі точно постануть перед трибуналом, перед судом. Усі, хто віддавав ці ганебні накази щодо знищення людей, дітей — усіх. Це точно, я в цьому впевнений, я в це вірю".

Як повідомлялося, під час пресконференції Зеленський дуже емоційно відреагував на обстріл Одеси, внаслідок якого загинули вісім людей, включаючи 3-місячну дівчинку.