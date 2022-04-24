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Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Війна росії проти України триває вже два місяці Новина оновлена 24 квітня 2022, 00:03
Війна росії проти України триває вже два місяці

Оперативно про головне за 24 квітня

Рівно два місяці тому, 24 лютого 2022 року, росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію України. Окупанти планували швидке захоплення ключових українських міст та встановлення маріонеткового режиму в нашій країні, проте натомість натрапили на запеклий опір як ЗСУ, так і простих українців. За ці два місяці кардинально змінилося життя мирних громадян, у якому з’явилися повітряні тривоги, а також ракетні та авіаційні удари, що призвели до загибелі багатьох жителів нашої країни. Однак завдяки зусиллям українських захисників ворога вдалося викинути з низки областей, включаючи Київську, Чернігівську та Сумську, а тепер основні бої сконцентровані на Донбасі та Півдні нашої країни.

У цій трансляції "Телеграф" повідомляє про найважливіші події, що відбулися в Україні 24 квітня, але більш оперативно можна отримувати інформацію у нашому телеграм-каналі за цим посиланням

00:00 Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, за підсумками доби 23 квітня знищено 17 повітряних цілей противника:

  • 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
  • 5 крилатих ракет
  • 9 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Нагадаємо, новини за 21 квітня можна дізнатися у матеріалі: "Війна – день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, доки окупанти його нещадно знищують".

Події 22 квітня описані у новині: "Війна – день 58: росіяни гинуть сотнями, але продовжують атакувати позиції ЗСУ".

А інформацію за 23 квітня читайте у трансляції: "Війна – день 59: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, а Україна отримує нові партії зброї".

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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