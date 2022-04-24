Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки України та поставки зброї: подробиці

Лідери країн обговорили фінансову, військову та політичну допомогу, яку надає Великобританія Україні

Гарантії безпеки України, а також протидія російській агресії були темами переговорів президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона минулої суботи.

Як повідомив у своєму акаунті в Твіттер Зеленський, він розповів Джонсону про протидію агресії росії, а також ситуацію в Маріуполі.

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"Подякував за важливу та вагому оборонну підтримку, макрофінансову допомогу", — написав президент України.

Він також повідомив, що сторони обговорили гарантії безпеки України.

Своєю чергою докладніше про розмову Джонсона та Зеленського повідомили у пресслужбі британського уряду.

"Президент Зеленський поінформував прем’єр-міністра про ситуацію на Донбасі. Обидва лідери засудили атаки російських військ на цивільні об’єкти, що продовжуються, у тому числі в Маріуполі, Одесі та Львові. Напередодні зустрічей генерального секретаря ООН з президентом Зеленським і президентом путіним наступного тижня обидва лідери погодилися з важливістю встановлення режиму припинення вогню та гуманітарного коридору, щоб цивільні особи могли покинути Маріуполь", — йдеться у повідомленні.

Джонсон заявив Зеленському, що росію буде притягнуто до відповідальності за свої дії і що уряд Великобританії допомагає збирати докази військових злочинів.

"Він також поінформував президента про нові санкції Великобританії проти військовослужбовців росії та підтвердив, що Великобританія знову відкриє своє посольство у Києві наступного тижня, демонструючи нашу підтримку та солідарність з українським народом", — йдеться у повідомленні.

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Стосовно гарантій безпеки, як повідомляє пресслужба британського уряду, сторони обговорили те, "як Великобританія працюватиме з партнерами над виробленням довгострокового рішення безпеки для України, а прем’єр-міністр відзначив переговори, які ведуться з міжнародними партнерами для надання подальшої фінансової підтримки, у тому числі на зустрічі міністрів фінансів G7 минулої середи".

Джонсон підтвердив, що Великобританія надає додаткову оборонну військову допомогу, включаючи захищені мобільні транспортні засоби, безпілотники та протитанкову зброю.

"Президент Зеленський подякував прем’єр-міністру за навчання українських військовослужбовців, яке зараз проходить у Великій Британії", — йдеться у повідомленні.

Насамкінець Джонсон підтвердив непохитну підтримку Великою Британією народу України і зобов’язався продовжувати роботу з міжнародними партнерами для надання допомоги, необхідної для захисту України.

Як повідомлялося, раніше Борис Джонсон висловив переконання, що мирні переговори між Україною та Росії нічого не дадуть, оскільки путін поводиться як крокодил.