Україна контратакує на півдні та сході, а росія "продавлює" на Донбасі: свіжі карти боїв

Росармія намагається просунутися вглиб української території, але на Харківщині та Херсонщині їх відкидають.

Російські війська відходять від заблокованого Маріуполя північ і продовжують діяти за тактикою розосереджених атак невеликими підрозділами.

Експерти The Institute for the Study of War вважають, що масована наступальна операція малоймовірна, адже росіяни мають високий рівень втрат і проблеми з командуванням на різних рівнях. Імовірність того, що в армії рф зможуть розв'язати ці проблеми не висока.

Російські війська продовжують вести наступ на різних ділянках фронту від Ізюму до Запоріжжя. Дослідники зазначають, що мета наступу на кордоні Харківської та Донецької областей (Ізюмо-Донецькому виступі) не зовсім зрозуміла, оскільки війська окупантів можуть спробувати вийти на дорогу на Дебальцеве для оточення українських захисників за декількома напрямками, своєю чергою на ділянці Рубіжне-Попасна також можуть спробувати оточити район Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Карта бойових дій в Україні

Маріуполь

Росіянам так і не вдалося зламати українських воїнів, які продовжують утримувати завод "Азовсталь", атаки на них продовжуються. Тим часом частину сил з-під міста перевели на околиці Донецька. У самому місті окупанти зривають плани евакуації та намагаються встановити тотальний адмінконтроль.

Карта боїв у Маріуполі

Донецька та Луганська області

Рубіжне, Попасна та Мар’їнка продовжують піддаватися наступу окупантів. Ворог не досяг територіальних успіхів, але в Рубіжному продовжую йти вуличні бої. Вдалося підтвердити, що у північно-східну частину міста увійшли сили російсько-окупаційної армії. Також частина зосереджена на підготовці до штурму Сєверодонецька. У бік Слов’янська продовжуються атаки, а населені пункти вздовж східної лінії фронту обстрілюють. Дослідники відзначають зупинення наступальних операцій у районі Авдіївки.

Карта боїв на сході України

Харківська область

Російські війська продовжують атакувати із боку Ізюма. Попри успішний контрнаступ українських військ у Дергачівському районі, 23 квітня російські війська зберегли позиції на північний схід від Харкова, звідки вони ведуть обстріл міста. Керівництву армії окупантів важливо зберегти наземні лінії зв’язку від Білгорода до Ізюма, вони не проходять на околицях Харкова, а ближче до росії.

Карта боїв у Харківській області

Південний напрямок (Запорізька та Херсонська області)

У Запорізькій області продовжується наступ росвійськ, одна з російських БТГ (батальйонно-тактичних груп) висунулась у бік Запоріжжя. На Херсонщині вони зупинилися, намагаючись стримати контрнаступ українських військ. Нагадаємо, ЗСУ відзвітували про відновлення контролю над 8 населеними пунктами регіону. Щоб утримати раніше окуповані частини нашої країни, росія виганяє не лише додаткові наземні війська, а й десантників та берегові частини. На території Запорізької та Херсонської областей, які частково під контролем окупантів розгорнувся серйозний партизанський рух.

Карта боїв на півдні України

Нагадаємо, під час пресконференції президента України Володимира Зеленського він зазначив, що проведення псевдореферендумів на окупованих територіях призведе до розриву переговорного процесу. Також такий результат спричинить знищення українців у Маріуполі, деблокаду якого військовим шляхом Україна поки що провести не в змозі.

