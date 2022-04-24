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Стане місцем паломництва: супутник виявив, де затонув крейсер "Москва"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Москва" стала притулком для риб неподалік західних мисів Криму Новина оновлена 24 квітня 2022, 11:47
"Москва" стала притулком для риб неподалік західних мисів Криму

Високоточна техніка відобразила навіть контури корабля на дні

Супутник однієї з країн НАТО зміг знайти у Чорному морі точне місце, де потонув російський флагманський крейсер "Москва". Корабель, який пішов на дно після зустрічі з українськими ракетами "Нептун", наразі "спочиває" на захід від анексованого Кримського півострова.

Докладніше про це у своєму Telegram-каналі розповів радник голови МВС України Антон Геращенко у неділю, 24 квітня.

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Точне розташування судна, що потонуло, вдалося виявити завдяки радару супутника, який проаналізував рівень забруднення Кримського моря поряд з Кримом. Очевидно, що поверхня водойми в місці аварії "Москви" покрита різними оліями та паливом.

Згідно з показниками супутника, координати загиблого російського корабля такі: 31’490728 північної широти, 45’119975 західної довготи.

Сам корабель знаходиться на глибині близько 40-45 метрів. Втім, спеціальна зйомка того ж натовського супутника дозволяє роздивитися його силует.

Антон Геращенко припустив, що після перемоги України над росією в цій війні затонула "Москва"перетвориться на "місце паломництва" для дайверів з усіх країн земної кулі.

Нагадаємо, що "Москва" офіційно є культурною підводною спадщиною України, адже потонула у територіальних водах нашої країни. Цілком імовірно, що більшість екіпажу, який був на борту корабля, загинув під час вибуху.

При цьому в росії продовжують малювати красиві пропагандистські картинки, стверджуючи, що серед загиблих числиться лише один військовослужбовець. Згідно з попередніми заявами російського Міноборони, це капітан судна Антон Купрін.

Теги:
#Україна #Росія #Чорноморський флот #Війна #Корабель #Крейсер #Крейсер &quot;Москва&quot;
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