Частина українських студентів має право виїхати за кордон: що для цього потрібно

Дозвіл мають ті, хто й так здобував вищу освіту не в Україні

Студенти, які є учнями закордонних навчальних закладів, мають змогу безпроблемно перетнути кордон України. Дівчата можуть пересуватися без додаткових обмежень, а хлопцям доведеться "обзавестися" спеціальними документами.

Докладніше про це пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає "Телеграф".

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Окрім документа, що підтверджує особу (паспорта), а також студентського квитка, учням в іноземних вишах українцям бажано мати при собі кілька важливих документів.

Серед них:

відстрочення від призову. Її оформлюють у військкоматі за місцем прописки, а знадобиться для цього лише довідка з університету, яка доведе, що людина справді є її студентом;

Її оформлюють у військкоматі за місцем прописки, а знадобиться для цього лише довідка з університету, яка доведе, що людина справді є її студентом; дозвіл на перетин кордону. Їх виписують голови військкоматів (нині центрів комплектації). Цей "папірець" виписується вже після наявності довідки з ВНЗ та оформленої відстрочки.

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При цьому останнім часом почастішали випадки коли прикордонники з якихось причин не випускають студентів закордонних університетів з України. У таких випадках рекомендують звертатися на гарячу лінію, щоб вирішувати всі питання максимально оперативно: 0 800 355 1478 або +38 044 355 1478.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібні для виїзду за кордон людям з інвалідністю та яким чином цей процес для них спростили.

Також ми пояснювали зміни у схемі перетину кордону разом із неповнолітніми дітьми.