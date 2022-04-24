Частина українських студентів має право виїхати за кордон: що для цього потрібно
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Дозвіл мають ті, хто й так здобував вищу освіту не в Україні
Студенти, які є учнями закордонних навчальних закладів, мають змогу безпроблемно перетнути кордон України. Дівчата можуть пересуватися без додаткових обмежень, а хлопцям доведеться "обзавестися" спеціальними документами.
Докладніше про це пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає "Телеграф".
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Окрім документа, що підтверджує особу (паспорта), а також студентського квитка, учням в іноземних вишах українцям бажано мати при собі кілька важливих документів.
Серед них:
- відстрочення від призову. Її оформлюють у військкоматі за місцем прописки, а знадобиться для цього лише довідка з університету, яка доведе, що людина справді є її студентом;
- дозвіл на перетин кордону. Їх виписують голови військкоматів (нині центрів комплектації). Цей "папірець" виписується вже після наявності довідки з ВНЗ та оформленої відстрочки.
При цьому останнім часом почастішали випадки коли прикордонники з якихось причин не випускають студентів закордонних університетів з України. У таких випадках рекомендують звертатися на гарячу лінію, щоб вирішувати всі питання максимально оперативно: 0 800 355 1478 або +38 044 355 1478.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібні для виїзду за кордон людям з інвалідністю та яким чином цей процес для них спростили.
Також ми пояснювали зміни у схемі перетину кордону разом із неповнолітніми дітьми.
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