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СБУ затримала депутата-зрадника та ще купу агентів росії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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СБУ затримала депутата-зрадника та ще купу агентів росії Новина оновлена 24 квітня 2022, 14:19

В Україні ліквідовано групу ворожих інформаторів

Служба безпеки України "похвалилася" своїми новими здобутками. Співробітниками СБУ було затримано депутата-колаборанта, а також було ліквідовано агентурну мережу окупантів на півдні та сході України. Крім цього, на українській території заблокували діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з росії.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У Херсонській області на держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала ФСБ Росії. У Харківській області — контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень та житлових кварталів.

На Луганщині ліквідували групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє мешканців Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрили поблизу Попасної. На Донеччині СБУ затримала коригувальника ворожого бомбардування одного з Краматорських заводів.

Крім цього, в Одесі було затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використав для проведення інформаційних диверсій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури в рамках розслідування справи про державну зраду — його підозрюють у роботі на російських окупантів.

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