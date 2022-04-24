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Україну врятував "наш улюблений бардак": Арестович про перші дні війни

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олексій Арестович Новина оновлена 24 квітня 2022, 15:37
Олексій Арестович

У Зеленського пояснили провал російської армії під Києвом

Україну у перші дні війни врятувало те, що наша країна не встигла провести реформи західного типу.

Про це в інтерв’ю mezuza заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович зазначив, що українські підрозділи, які першими зустрічали ворога, почали воювати самостійно без наказу із центру.

"Утримали ситуацію ті, хто не знав, що треба боятися: спокійно обстрілювали російські танки й збивали літаки. Якби ми були централізованою країною, яка б встигла провести реформи західного типу, я думаю, ми б програли. Але ми залишилися в нашому улюбленому українському бардаку, і ніхто не знав, що без наказу центральної влади не можна воювати… А коли ми вже відновили управління та перестали боятися, на третю — п’яту добу, то взагалі пішло все дуже добре", — заявив Арестович.

Радник голови ОП додав, що росія, запустивши величезні колони техніки під Київ, сама поставили собі вирок, адже після завчасного підриву мостів ця техніка стала нерухомою мішенню. При цьому Арестович зізнався, що думав, що стримати таку кількість військ рф було нездійсненним завданням.

"Пам’ятаєте величезні колони [російських військ] під Києвом? Виглядає це вкрай переконливо. Навіть я, професійний військовий, спостерігаючи цю обстановку, думав: "Боже, скільки ж вас". Це був просто дурдом. На телефон приходять повідомлення, читаєш: рухається колона у 200, 300, 350, 400 одиниць — безперервним потоком.Я думав, що при всій нашій хоробрості ми це не втримаємо. Це неможливо утримати. Але такою кількістю військ, яку вони пригнали під Київ, вони просто забили собі дороги. Вони стояли безперервною колоною по 20-30 кілометрів і не могли проїхати, тому що мости ми повзривали. Вони намагалися піти понтонною переправою, ми їх крили, безперервно крили. Плюс спецназ крил. Партизани обстрілювали колони", — розповів чиновник.

Арестович також додав, що головною проблемою армії рф є "жахлива перецентралізація".

Раніше Арестович дав новий прогноз щодо термінів закінчення війни. Нагадаємо, 23 квітня Олексій пообіцяв російським солдатам "веселощі" на фронті.

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович
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