Три снаряди менш ніж за 10 секунд: чим особливі нові гаубиці, які Британія відправляє Україні

Великобританія продовжує надавати Україні військову допомогу у вигляді бойової техніки.

Британська влада підготувала ще одне постачання військової техніки в Україну. Протягом тижня Україна отримає 20 мобільних артилерійських установок калібру 155 мм AS-90 та десятки тисяч снарядів для них. Зазначимо, що тижнем раніше стало відомо, що в користування українським військовим їдуть високотехнологічні броньовані ракетні установки Stormer HVM.

Про це повідомляє видання Express.co.uk.

Повідомляється, що ще 23 квітня було затверджено відправити 45 000 осколково-фугасних снарядів британського виробництва та 20 самохідних гаубиць AS90 до Польщі, де українські бійці навчатимуться використовувати та обслуговувати техніку перед її відправкою на фронт.

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Зазначимо, що AS-90 – самохідна артилерійська установка, яка здатна вести вогонь на дистанції до 24 км та випускати три снаряди менш ніж за 10 секунд. Гармата САУ з калібром 155 мм, довжиною 39 калібрів здатна робити постріл з відривом 24,7 км, і з довжиною ствола в 52 калібру – 30 км. Корпус та вежа гаубиці виконані з 17-мм сталевої броні.

Як повідомлялося раніше, напередодні Джонсон заявляв, що Британія готує новий пакет допомоги українським захисникам, який включатиме зенітні комплекси Starstreak, високоточні боєприпаси та інше спорядження.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що Словаччина 8 квітня передала Україні зенітно-ракетний комплекс С-300, який можна використати для ураження повітряних цілей на відстані до 300 кілометрів.