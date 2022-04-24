Рус

Полонені з ОРДЛО розвіяли міф роспропаганди про "захист російськомовних" (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
145
Полонені з ОРДЛО спілкуються українською мовою Новина оновлена 24 квітня 2022, 17:02
Полонені з ОРДЛО спілкуються українською мовою

Самі полонені назвали ситуацію абсурдною

В полон українських військових на 60-й день війни потрапили жителі тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область), які на боці росіян брали участь у бойових діях. Як з'ясувалося, один з чоловіків у побуті використовує виключно українську мову.

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

На кадрах, полонені зізнаються, що всі троє є жителями міста Горлівка Донецької області (окупована з 2014 року). Одному з чоловіків — вчителю російської мови — дають у руки телефон, щоб він зателефонував рідним, а під час розмови з дружиною він питав про дітей українською мовою.

Українських військових шокувала ця ситуація і вони запитали у бойовика, як він це прокоментує. На що чоловік, який воював проти ЗСУ, відповів, що вдома завжди говорить виключно українською мовою.

"Путін прийшов захищати російськомовних, які вдома розмовляють українською мовою. В результаті поїхали вбивати українців, але самі потрапили у полон. Абсурд", — резюмували військовослужбовці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти не гребують вивозити з окупованих територій людей нібито в евакуацію, відправляючи їх до Сибіру і за Полярне коло. При цьому багато неповнолітніх не володіють російською мовою, що спростовує міф роспропаганди про "захист російськомовних" — дітей змусять вивчити мову.

Теги:
#Україна #Росія #Українська мова #Війна #Горлівка #Полон
Три снаряди менш ніж за 10 секунд: чим особливі нові гаубиці, які Британія відправляє Україні
Україна
Три снаряди менш ніж за 10 секунд: чим особливі нові гаубиці, які Британія відправляє Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Три снаряди менш ніж за 10 секунд: чим особливі нові гаубиці, які Британія відправляє Україні
Три снаряди менш ніж за 10 секунд: чим особливі нові гаубиці, які Британія відправляє Україні
Дата публікації
Категорія
Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг
Україна відповіла Австрії на гучну заяву щодо ЄС
Дата публікації
Категорія
Як горить Сибір - фото
Сибір горить: через війну з Україною у росії нова велика проблема
Дата публікації
Категорія
Малятку доводилось закривати вуха, щоб не чуло вибухів: як Чернігівщина оживає після окупації
Малятку доводилось закривати вуха, щоб не чуло вибухів: як Чернігівщина оживає після окупації
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває вже два місяці
Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста