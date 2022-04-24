Полонені з ОРДЛО розвіяли міф роспропаганди про "захист російськомовних" (відео)

Самі полонені назвали ситуацію абсурдною

В полон українських військових на 60-й день війни потрапили жителі тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область), які на боці росіян брали участь у бойових діях. Як з'ясувалося, один з чоловіків у побуті використовує виключно українську мову.

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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На кадрах, полонені зізнаються, що всі троє є жителями міста Горлівка Донецької області (окупована з 2014 року). Одному з чоловіків — вчителю російської мови — дають у руки телефон, щоб він зателефонував рідним, а під час розмови з дружиною він питав про дітей українською мовою.

Українських військових шокувала ця ситуація і вони запитали у бойовика, як він це прокоментує. На що чоловік, який воював проти ЗСУ, відповів, що вдома завжди говорить виключно українською мовою.

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"Путін прийшов захищати російськомовних, які вдома розмовляють українською мовою. В результаті поїхали вбивати українців, але самі потрапили у полон. Абсурд", — резюмували військовослужбовці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти не гребують вивозити з окупованих територій людей нібито в евакуацію, відправляючи їх до Сибіру і за Полярне коло. При цьому багато неповнолітніх не володіють російською мовою, що спростовує міф роспропаганди про "захист російськомовних" — дітей змусять вивчити мову.