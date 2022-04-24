Стало відомо, де росіяни утримують українських військовополонених

"Охороняють" полонених українців колишні в'язні

Російська влада грубо порушує правила утримання полонених українських військовослужбовців, утримуючи їх у місцях, які для цього не призначені.

Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, росіяни утримують полонених українців у в'язницях загального режиму.

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"Військовополонені Збройних Сил України перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області рф. Для цього окупанти розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні росії: колонію загального режиму № 1 у місті Звєрєво, а також № 12 у Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону", — повідомила Денісова.

Омбудсмен повідомила, що в'язниці у Каменську-Шахтинському та Звєрєвому не перепрофільовані під табори для військовополонених, однак українців, які потрапили у полон, звозять саме туди. Охороняють ці установи співробітники російської служби виконання покарань та ув'язнені, яких лишили там підсобниками.

Денісова додала, що утримання полонених українців у в'язницях — це грубе порушення Женевської конвенції, адже людей мають утримувати у спеціальних таборах з умовами не менш сприятливими, ніж умови військ, які утримують їх у полоні.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в України, врахувати ці факти порушення рф прав громадян України", — резюмувала омбудсмен.

Раніше "Телеграф" повідомляв, росія надає неправдиві відомості щодо громадян України, яких вони спромоглися взяти в полон на українських територіях.