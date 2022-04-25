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Чи християни ці люди? Зеленський жорстко відреагував на ракетні удари росії

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Володимир Зеленський Новина оновлена 25 квітня 2022, 11:30
Володимир Зеленський

Все, що робить росія на території України – це не християнство.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари росії по українських містах на Великдень.

Відеозвернення Зеленського опубліковано в його Telegram -каналі.

Президент зазначив, що росія привітала Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій державі та ракетними ударами по Кременчуку.

"Навіщо був потрібен цей удар на Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні. Християни ці люди? Убити на Великдень ще двох дітей на Донеччині, які вкотре відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя, які знімали в окупованих районах пропагандистські репортажі про роздачу нібито гуманітарних великодніх наборів", — сказав Зеленський.

Глава держави також упевнений, що все, що робить росія на території України, – це точно не християнство.

"росії пропонували пасхальне припинення вогню. Проте для загарбників Великдень нічого не означає. Це просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова та поведінка. Російська армія зробила цей Великдень червоним не лише формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тому тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином, а їсти паски щороку – мало, щоб бути людьми", — додав Зеленський.

Нагадаємо, увечері 24 квітня російські військові випустили дев’ять ракет по об’єктах у Кременчуці Полтавської області, — одна людина загинула, ще семеро постраждали.

25 квітня росіяни обстріляли Вінницьку область, через атаки знеструмлено залізницю. Також кілька вибухів пролунали і у Рівненській, Львівській областях.

23 квітня від обстрілу російських загарбників постраждала Одеса.

Теги:
#Росія #Кременчук #Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Україна
Чи християни ці люди? Зеленський жорстко відреагував на ракетні удари росії
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