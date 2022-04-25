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Київщина отримала перші 400 млн грн на відновлення - ОП

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Київщина отримала перші 400 млн грн на відновлення - ОП Новина оновлена 25 квітня 2022, 11:46

Київська область отримала першу субвенцію на відновлення від наслідків вторгнення російських військ. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенка, субвенцію в розмірі 400 млн гривень витратять на заміну вікон і покрівель у будинках, прибирання і відновлення доріг.

"Питання електроенергії, водопостачання, інтернету вже зараз вирішується. Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити", — зазначив він.

Швидкий ремонт вцілілих будівель дасть змогу людям повернутись додому і проживати в комфортних умовах.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, як держава відшкодує втрату будинку чи квартири тим, хто залишився без житла внаслідок бойових дій.

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