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Чернівецька область готова розмістити ще 50 тисяч переселенців

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Чернівці продовжують приймати переселенців Новина оновлена 25 квітня 2022, 15:45
Чернівці продовжують приймати переселенців

Чернівецька область вже дала притулок понад 100 тисяч вимушених переселенців

Понад 100 тисяч вимушених переселенців, яким довелося рятуватись від російських військ, тимчасово оселились на Буковині. Наразі область готова прийняти ще 50 тисяч людей.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук.

"Дорогі українці! Область є сьогодні відносно безпечною і на даний час ми прихистили вже понад 100 тисяч співвітчизників, які мусять знайти прихисток і захист від російських ракет, від бомбардувань, від щоденних нічних обстрілів. І до цих 100 тисяч, яких ми вже прийняли, Чернівецька область має спроможність і готова прийняти, прихистити ще 50 тисяч людей", — сказав Осачук.

Він зазначив, що у випадку загрози життю переселенців з радістю прийме місто Чернівці та ще 51 територіальна громада області. Звернутись за допомогою можна за номером "гарячої лінії" центру допомоги переселенцям: 0 800 335 047.

"Обласний координаційний центр вас скерує і допоможе дочекатися перемоги, в той час коли ЗСУ воюють", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що держава відшкодує втрату будинку чи квартири тим, хто залишився без житла внаслідок бойових дій.

Теги:
#Війна #Буковина #Переселенці #Сергій Осачук
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