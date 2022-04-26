Проблеми будуть у всьому світі: у Британії попередили про серйозні наслідки війни в Україні
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Світові ціни на зерно піднімуться через війну росії проти України
Російське вторгнення в Україну призведе до зростання цін на харчові продукти у всьому світі. Зокрема, проблеми будуть відчуватися з цінами на зерно.
Про це йдеться у звіті британської розвідки за 25 квітня.
Зазначається, що найімовірніше врожай зерна в Україні скоротиться приблизно на 20% через те, що частина полів залишиться незасіяними через бойові дії.
Там також нагадали, що Україна є четвертим експортером сільгосппродукції у світі, а тому зниження виробництва в нашій країні неминуче торкнеться продовольчої безпеки у всьому світі.
Зокрема, через зростання цін на харчові продукти можуть постраждати країни з найменш розвиненою економікою, а також викликати серйозні наслідки для глобальних ринків.
"Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в ООН заявляли, що першими від нестачі їжі можуть постраждати такі країни, як Єгипет, Ємен та Ліван. Проте там також зазначили, що майже 50% всього зерна, яке постачається Всесвітньою продовольчою програмою до бідних країн, закуповується саме в Україні.
При цьому там наголосили, що якщо війна закінчиться найближчими днями, то наша країна ще зможе забезпечити потреби миру в їжі, проте від цього буде мало користі, якщо не розблокують морські порти.