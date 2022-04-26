Нам подобається така війна: Арестович назвав "найбільшу дурість" путіна в Україні

Усі спроби атак російських військових на Кривий Ріг успішно відбиті ЗСУ.

Російські війська вирішили наступати на Кривий Ріг, однак це найбільша дурість з військової точки зору.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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Генерал Олександр Дворніков, якого путін призначив командувати військами в Україні, мабуть, "хоче наступати скрізь на виконання наказів політичного керівництва".

"Я думаю, вони вб’ються там об оборону, та й усе – і не будуть наступати. Але звичайно, це дуже дивне рішення. Це більш дивне рішення, ніж 25-тисячним угрупуванням намагатися взяти Краматорськ-Слов’янськ у тих умовах. І взагалі вони наступають скрізь… А ще в книзі командирів-початківців перший принцип – це нерівномірний розподіл сил на лінії фронту… Це база, це алфавіт. Військові повинні це розуміти. Але вони наступають скрізь", — сказав Арестович.

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За словами радника, наступ одразу на всіх можливих ділянках фронту – це найбільша дурість із боку ворога.

"Я починаю думати, може справді Христо Грозєв правий? Може, Володимир Володимирович вирішив особисто керувати всіма операціями?... Тому що з військової точки зору — це найбільша дурість", — додав Арестович.

Радник вважає, що російське військове командування керується не воєнною, а політичною логікою.

"Вони сильно прискорюють швидкість своєї утилізації і зменшують шанси на успіх у рази. Нам подобається така війна. Ось чого точно не треба було робити, то це наступати на Кривий Ріг... Логіка не військова, вона політична", — зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська з Херсонської області готують наступ у напрямку Кривого Рогу.

Згідно з картами бойових дій на 26 квітня, зусилля росії із захоплення Херсонської області, спроби атак на північ і захід зриваються українськими контратаками.