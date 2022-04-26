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Нам подобається така війна: Арестович назвав "найбільшу дурість" путіна в Україні

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ЗСУ Новина оновлена 26 квітня 2022, 07:17
ЗСУ

Усі спроби атак російських військових на Кривий Ріг успішно відбиті ЗСУ.

Російські війська вирішили наступати на Кривий Ріг, однак це найбільша дурість з військової точки зору.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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Генерал Олександр Дворніков, якого путін призначив командувати військами в Україні, мабуть, "хоче наступати скрізь на виконання наказів політичного керівництва".

"Я думаю, вони вб’ються там об оборону, та й усе – і не будуть наступати. Але звичайно, це дуже дивне рішення. Це більш дивне рішення, ніж 25-тисячним угрупуванням намагатися взяти Краматорськ-Слов’янськ у тих умовах. І взагалі вони наступають скрізь… А ще в книзі командирів-початківців перший принцип – це нерівномірний розподіл сил на лінії фронту… Це база, це алфавіт. Військові повинні це розуміти. Але вони наступають скрізь", — сказав Арестович.

Окупанти намагалися наступати на Кривий Ріг, але всі атаки були відбиті
Окупанти намагалися наступати на Кривий Ріг, але всі атаки були відбиті

За словами радника, наступ одразу на всіх можливих ділянках фронту – це найбільша дурість із боку ворога.

"Я починаю думати, може справді Христо Грозєв правий? Може, Володимир Володимирович вирішив особисто керувати всіма операціями?... Тому що з військової точки зору — це найбільша дурість", — додав Арестович.

Радник вважає, що російське військове командування керується не воєнною, а політичною логікою.

"Вони сильно прискорюють швидкість своєї утилізації і зменшують шанси на успіх у рази. Нам подобається така війна. Ось чого точно не треба було робити, то це наступати на Кривий Ріг... Логіка не військова, вона політична", — зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська з Херсонської області готують наступ у напрямку Кривого Рогу.

Згідно з картами бойових дій на 26 квітня, зусилля росії із захоплення Херсонської області, спроби атак на північ і захід зриваються українськими контратаками.

Теги:
#Росія #Кривий Ріг #Олексій Арестович #ЗСУ
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