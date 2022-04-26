Намагаються повернути місто в СРСР: у мережі розповіли про життя Бердянська в окупації (фото)

Бердянці у соцмережах лише висміюють бездарну пропаганду російських окупантів

Бердянськ майже два місяці перебуває під окупацією російських солдат і весь цей час війська країни-агресора намагаються за допомогою сили, підкупу та агітації схилити на свій бік місцевих жителів. Окупанти кидають чимало ресурсів на свої спроби "зазомбувати" людей, однак бердянців, що залишилися в місті, безглузда агітація шанувальників "російського світу" лише смішить.

Про те, як зараз живе захоплене окупантами місто розповів представник Національної спілки журналістів України, який тривалий час провів у Бердянську з початку окупації.

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Безглузда російська пропаганда всюди

Протягом майже двох місяців окупації російські окупанти намагаються схилити на свій бік городян. Насамперед — масово поширюючи свою пропаганду.

Замість двох місцевих телеканалів, кількох друкованих ЗМІ та близько десятка українських радіостанцій, включаючи одну місцеву – у минулому. Перше, що зробили окупанти, захопивши місто – взяли під свій контроль телевежу та редакцію місцевих телеканалів.

Захоплена окупантами телевежа у Бердянську

"Зараз залишилися в соцмережах інформплатформи, на кшталт BRD24, контент якої наповнюють місцеві жителі, або "Локатор медіа", яким займаються волонтери. Колись одна з найпопулярніших медіа "pro.berdiansk" транслює лише "офіціоз" облдержадміністрації, який не завжди відповідає дійсності — дається взнаки те, що адміністратори каналу виїхали з міста і не володіють достовірною інформацією", — ділиться інформацією місцевий житель.

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Деяку об’єктивну інформацію можуть отримати власники супутникових антен, які ловлять українські телеканали. Хоча там інформації щодо регіону дуже мало. А ось Т2 окупанти перетворили на безперервний потік російської пропаганди.

"Т2 стало краще показувати. У мене не було антени, сусід порадив підключити тільки провід — вуаля і працює. Але дивитися нічого — суцільна гидота та брехня", — розповів один з очевидців.

Колишнє місцеве радіо "Азовська хвиля" називається тепер "Вільний Бердянськ" і нічим не відрізняється від радіо радянського зразка. Інші радіостанції FM-діапазону окупанти глушать.

"Одна з фішок окупаційної пропаганди в місті — радіо "Вільний Бердянськ" (колишнє "Азовська хвиля"). Якщо слухати цю хвилю, то може здатися, що живеш у СРСР, іноді сучасний російський репертуар повертає у 2022 рік", — діляться місцеві жителі.

Бердянці в соцмережах бездарну пропаганду окупантів лише висміюють.

"Представники російського світу роблять все "для галочки", тому їх медіапродукти викликають в основному посмішку, а іноді навіть огиду. Таке враження, що вони працюють за старими радянськими методиками, виробляючи низькопробний продукт для російських каналів. Невідомо, що в голові споживача цього відвертого лайна, який навіть не звертає уваги на граматичні помилки у сюжетних підписах. Крім того, ставленики нового режиму не те, що не володіють ситуацією у місті, а й не знають справжніх назв вулиць та мікрорайонів міста", — розповідає один із бердянців.

Особливо показовим, на його думку, став ганебний у своїй коряві інформаційний супровід не менш недолугого заходу — "святкування дня народження Леніна". Сам цей захід крім насмішок бердянців та кількох колаборантів, яких вдалося зібрати на "свято", ознаменувався його анонсами та освітленням.

Бердянців по радіо протягом тижня скликали "вшановувати вождя", а саме збіговисько показували на телебаченні 22 квітня.

Черги як у СРСР

Черга за хлібом у Бердянську

Як стверджується у матеріалі, черги у Бердянську зараз доводиться вистоювати практично за всім, починаючи від пального та закінчуючи хлібом. У чергах городяни й обмінюються між собою останньою інформацією, яку черпають з українських ЗМІ, а не з пропагандистських ресурсів окупантів. Так автор статті розповів про випадок, коли бабуся на останні гроші купила супутникову антену, щоб дивитися українські новини.

Раніше на умовах анонімності місцева мешканка розповіла "Телеграфу", як живеться Херсону під гнітом окупації.