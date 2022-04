Окупанти зазнали великих втрат на Херсонщині: свіжа карта боїв в Україні

ЗСУ дають бій окупантам на всій лінії фронту.

У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала нову карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту порівняно з 25 квітня практично не змінилася.

Карта боїв в Україні за 26 квітня

Карта боїв в Україні за 25 квітня

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова та вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог здійснює переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення. Противник надає вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так:

на Сєвєродонецькому напрямку противник веде бойові дії у районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямі намагається захопити Попасну, продовжуються бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має;

на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії у напрямку населеного пункту Трудолюбівка, продовжуються бої.

Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку противник по всій лінії зіткнення проводив поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб убито). Точна кількість загиблих уточнюється.

Велика Олександрівка на карті України

Також підрозділи опонентів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Раніше аналітики The Institute for the Study of War опублікували детальні карти боїв в Україні.

Нагадаємо, 26 квітня росіяни обстріляли Запоріжжя.