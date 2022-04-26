Війна з Україною розпочалася дуже давно: зізнання колишнього російського топ-чиновника

Колишній глава пресслужби "Газпрому" розповів, як росія роками дискредитувала Україну в очах Європи

Війна росії проти України розпочалася близько 20 років тому з початком економічного тиску на Київ та знищення його репутації в очах країн Заходу.

Про це розповів в інтерв’ю LIGA колишній віцепрезидент Газпромбанку та екскерівник пресслужби Газпрому Ігор Волобуєв, який після початку повномасштабного військового вторгнення росії виїхав до України.

"Війна росії проти України почалася дуже давно — вже, можна сказати, років 20 ця війна триває. Просто "слона їдять бутербродами", — сказав він.

За його словами, тоді було завдання економічно прив’язати Україну до росії та підсадити її на "газову голку", як це було зроблено з Білоруссю.

Волобуєв каже, що перша "газова війна" відбулася у 2005-2006 роках, а друга у 2008-2009, під час яких було реально вирішено лише одне завдання — дискредитувати Україну в очах західних споживачів і навіяти їм думку, що Київ не є надійним постачальником, а значить і проштовхнути необхідність будівництва альтернативних газопроводів і позбавити нашу країну транзиту.

Чиновник зазначив, що після цього обсяги газу, що прокачується через територію України, дійсно знизились, зокрема, він нагадав, що минулого року він склав лише 41 млрд кубів, хоча були роки, коли цей показник становив 140 млрд і більше.

Він підкреслив, що в цьому не було економічного компонента, а лише чиста політика, оскільки всі ті обсяги газу, які пускали альтернативними маршрутами, можна було спокійно прокачати українською ГТС.

"У нас як у піарників, які брали участь тоді у цій війні, завдання стояло – показати, що українська ГТС аварійна, труби гнилі, що реконструювати систему надто дорого і простіше від неї відмовитися", — сказав він.

Волобуєв додав, що з цією метою наймалися цілі агентства, які відпрацьовували кремлівську повістку, що й призвело до того, що наразі газовий транзит для України не є критичним питанням, оскільки від нього вона отримує максимум 3 мільярди доларів на рік.

Для росії ця робота коштувала сотні мільйонів доларів, зазначив чиновник.

Як повідомлялося раніше, в ЄС готують шостий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну. Втім, нафтового та газового ембарго у ньому не передбачається, оскільки не всі країни Європи готові відмовитись від російських енергоносіїв.