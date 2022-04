росія змінює схему наступу: свіжі карти боїв в Україні

Вороги намагаються вийти на межі Донецької, Луганської, Херсонської областей

росія продовжує обстрілювати Україну з ракет наземного, повітряного та морського базування, яких за час вторгнення вони витратили близько половини. Триває наступальна операція і на землі.

За даними The Institute for the Study of War, на ділянці атаки від Ізюму до Рубіжного росармія змінила схему наступу. Війська рф проводять атаки в декількох напрямках в один бік, що дає можливість використовувати більше бойового потенціалу.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

У успішному просуванні росіян у цьому напрямі допомагає те, що у лінії оборони немає підготовлених позицій українських захисників. Вони є на колишній лінії поділу з окупованими територіями — їх намагаються подолати росвійська у напрямку до Авдіївки та Попасної. Тим часом росія намагається дестабілізувати ситуацію з боку Придністров’я.

Карта бойових дій в Україні на 27 квітня

Маріуполь

Обстріл позицій України на підприємстві "Азовсталь" триває — заводом завдано 35 авіаударів за добу. Тим часом дослідники зазначили, що окупанти обстрілюють будинки і за межами заводу, що може свідчити про осередки опору.

Карта бойові у Маріуполі на 27 квітня

Донецька та Луганська області

Російським військам вдалося трохи просунутися. Під постійним обстрілом лінії фронту вони намагаються взяти Рубіжне та Попасну. Ворог заявив про захоплення двох селищ на кордоні Донеччини та Харківщини – Рубці та Яцківка. Бої йдуть на околицях Кремінної та Сєверодонецька.

Карта бойових дій на сході України на 27 квітня

Харківська область

Харків все ще знаходиться у частковій блокаді та під обстрілами. На території області росармія продовжує наступати на південь від Ізюму до Барвінкового та Слов’янська. На Слов’янському напрямку на території області українські захисники утримують Довгеньке. До цих двох населених пунктів ведуть різні дороги. Такий поступ може мати різні цілі, вважають дослідники. Від Барвінкове дорога веде до меж Донецької області, що може бути спрямоване на номінальне підтвердження "виходу до кордонів" ОРДЛО, так і для спроби оточити українські війська на сході.

Бої у Харківській області на 27 квітня

Південний напрямок

Росармія продовжує намагатися наступати у бік Миколаєва та Кривого Рогу — їхні лави прорідили у Нововодмитрівці та Білоусовому (20 км від кордону з Миколаївської області). В окупованому Мелітополі чоловіків примушують до мобілізації у росвійська. Видно елементи підготовки до так званих "референдумів".

Карта боїв на півдні України на 27 квітня

Не обминули аналітики та події у Придністров’ї, молдовський регіон, що межує з Україною. Там відбулася серія вибухів, ймовірно спрямована на дестабілізацію ситуації та спробою посіяти паніку та протиукраїнські настрої.

Точки вибухів у Придністров’ї

Нагадаємо, українські військові також завдали удару по російському ППО на легендарному острові Зміїний.

Як раніше писав "Телеграф", Україна чекає від партнерів важче озброєння для успішного звільнення раніше окупованих територій. Проти загарбників з рф консолідуються багато країн світу — на заході змінилися цілі та завдання війни. росію хочуть максимально послабити.