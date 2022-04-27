Генерал-майор СБУ розповів про те, яка зброя і навіщо потрібна Україні у війні проти росії

Тяжке озброєння здатне переламати ситуацію у війні

Частина озброєння, яку планували передати союзники Україні вже на місці та ефективно виконує бойові завдання. Зустріч лише на рівні міністрів 40 країн покликана розподілити зони відповідальності.

Про це розповів "Україна 24" генерал-майор запасу СБУ, екс-заступник голови відомства та директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун.

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Він виділив кілька важливих напрямків у постачанні озброєнь Україні:

Потужне ППО та посилення авіації. росія продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурним об’єктам та житловим будинкам в Україні та захиститися від агресії з повітря — дуже важливо. Генерал зазначає, що потрібні були потужні системи для захисту серйозних об’єктів, влучення яких могло викликати екологічну або системну світові катастрофи. Частково ці питання вже вирішені, зазначає Ягун, зокрема щодо ремонту авіації та запчастин.

Зброя нового калібру. Україна отримує від союзників озброєння нового для себе калібру, включаючи 155мм артилерію (як от Nexter CAESAR з Франції). Важливість цього переходу полягає в тому, що країні не вистачало своїх запасів боєприпасів, а у світі патронів потрібного калібру немає. При переході на інші стандарти боєприпаси зможуть надходити з різних джерел.

Високотехнологічне озброєння. Дрони-камікадзе працюють ефективніше за цілями українських військових. Нагадаємо, Україна не лише отримала Switchblade від США, а й веде переговори щодо купівлі додаткових БПЛА. Тим часом парк дроноавіації поповнять не лише ударні безпілотники, а й розвідники – компанія AeroVironment передала сотню Quantix Recon.

Він зазначив, що таке тяжке озброєння може переламати перебіг війни.

Як раніше писав "Телеграф", Норвегія передала Україні ЗРК "Містраль", з яких можна збивати авіацію на невеликих висотах, Нідерланди запланували постачання бронетехніки, а Румунія — летальної зброї. У той самий час із США поставляють як дрони, а й сучасні РСЗВ.