У Зеленського тонко пояснили вибухи в росії: Карма і божественне втручання

Подоляк натякнув росіянам, що "виробничі казуси" у Білгороді та Брянську — це "карма" за вбивства українських дітей

Білгородська, Воронезька, Курська області російської федерації, де місцеві жителі вчергове чули серію вибухів та бачили кілька пожеж на територіях стратегічних об'єктів, тепер також починають активно вивчати такі поняття як "демілітаризація" та "роззброєння".

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Про це у середу, 27 квітня, у своєму Телеграм-каналі написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що причини вибухів у росії можуть бути зовсім різними: від карми і аж до "божественного втручання".

За його словами карма — штука жорстока, тож за масові атаки на іншу країну та вбивства мирного населення рано чи пізно доведеться відповідати.

"За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться. І тому роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний процес. Карма – штука жорстока", — йдеться в тексті публікації.

Також Подоляк додав, що причинами руйнування військової інфраструктури прикордонних областей російської федерації можуть бути абсолютно різними.

"Причини можуть бути різними…Аж до… божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після серії вибухів, які сталися у Брянську 25 квітня на території нафтобазі виникла потужна пожежа. Українська розвідка вже повідомляла про можливість провокацій на території рф з метою звинуватити Україну.