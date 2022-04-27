У Зеленського відповіли на заяву Туреччини щодо зустрічі з путіним

Наразі конкретики щодо ймовірної зустрічі лідерів немає

Туреччина чітко розуміє, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна в Україні, тому намагається прискорити вирішення конфлікту з росією.

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Про це у середу, 27 квітня, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що консультації продовжуються лише на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані.

За словами чиновника, як тільки конкретна інформація щодо ймовірної зустрічі двох лідерів з'явиться, то про це обов'язково одразу повідомлять.

"Час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначено. З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого боку, продовжуються консультації лише на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані. Як тільки конкретика з'явиться, про це зробимо спеціальне повідомлення", — повідомив український чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Михайло Подоляк прокоментував вибухи у російських Білгороді, Воронежі та Курську та тонко натякнув росіянам, що це може бути кармою за вбивства невинних українців.