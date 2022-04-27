Мобілізація в Україні: коли закінчиться та чи можуть продовжити

Планування подальших мобілізаційних заходів в Україні залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення

З 24 лютого, коли росія повномасштабно напала на Україну і розв'язала на її землях криваву війну, за наказом президента Володимира Зеленського Верховна Рада запровадила воєнний стан по всій території країни. В рамках Указу українського лідера в Україні офіційно була оголошена загальна мобілізація, згідно з якою резервісти поповнюють лави Збройних сил України та інших військових формувань країни для того, щоб мати можливість дати потужну відсіч агресору з росії.

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Що таке мобілізація

Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні через повномасштабне вторгнення росії, мобілізації підлягають усі громадяни, які здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. З 15 березня в країні триває друга хвиля мобілізаційних заходів.

Читайте також: Категорія Україна В Україні проходить друга черга мобілізації: що це означає Згідно з чинним законодавством загалом в країні передбачено чотири хвилі мобілізації

Мобілізація — це сукупність заходів, які спрямовані на приведення Збройних сил, а також державної інфраструктури у воєнний стан. Вона оголошується на тлі надзвичайних обставин у конкретній країні або у світі.

Мобілізація може бути загальною (її проводять у масштабах всієї держави) та приватною (у цьому випадку мобілізують громадян виключно на конкретній території задля підвищення бойової готовності Збройних сил чи окремих військових формувань).

Коли мобілізація в Україні закінчиться?

Згідно з чинним українським законодавством мобілізація в країні проводиться упродовж 90 діб з дня набрання чинності Указу президента Володимира Зеленського "Про загальну мобілізацію" від 24 лютого 2022 року.

Це означає, що мобілізація в Україні офіційно повинна завершитися 24 травня 2022 року.

Чи можуть її подовжити?

Варто зазначити, що урядом передбачено ймовірність змінення дати та подовження вказаного терміну у зв'язку із певною ситуацією. Тобто, якщо війна в Україні після спливу 90 мобілізаційних діб продовжиться, то дату закінчення загальної мобілізації відтермінують.

Станом на сьогоднішній день, мобілізація проводиться на територіях Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та столиці — міста Києва.

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