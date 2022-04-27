Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Сил оборони

Генерал-лейтенант має великий досвід участі у бойових діях

У середу, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який з початку російського вторгнення є командувачем Сил оборони України.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Щойно підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних сил України. Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Обʼєднаних сил Збройних сил України", — заявив Зеленський.

Варто зазначити, що Сергій Наєв — український військовий, який має величезний досвід участі у бойових діях. Так, у 2014 році він керував сектором "Б" у боях за Донецький аеропорт. З 2015 по 2017 роки очолював оперативне командування "Схід". У 2017-2018 роках у званні генерал-лейтенанта Наєв був на посаді начальника штабу та першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. Наприкінці березня 2020 року Наєв був призначений Командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв

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