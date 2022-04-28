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Вагітна дівчинка з Бучі, яку зґвалтували п’ять окупантів, має намір залишити дитину

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вагітна дівчинка з Бучі, яку зґвалтували п’ять окупантів, має намір залишити дитину Новина оновлена 28 квітня 2022, 03:45

Психолог допомагає дівчинці прийняти дитину

Чотирнадцятирічна вагітна дівчинка з Бучі, яку під час окупації зґвалтували п’ять російських солдатів, планує залишити дитину.

Про це за згодою батьків постраждалої розповіла її психолог Олександра Квітко, пише Радіо Свобода.

Вона зазначила, що дівчинка має намір залишити дитину навіть усупереч тому, що біологічний батько є ґвалтівником.

Крім того, лікарі попередили сім’ю потерпілої про те, що якщо вона зараз зробить аборт, то швидше за все більше ніколи не зможе мати дітей.

Квітко каже, що зараз її завдання зробити все можливе, щоб допомогти дівчинці прийняти дитину.

Як відомо, Буча та інші міста на півночі Київської області опинилися під окупацією з перших днів вторгнення росії до України. Звільнили їх лише на початку квітня.

Після цього про звірства окупантів дізналися у всьому світі. Зокрема, Захід сильно стривожила інформація омбудсмена Людмили Денісової про те, що в одному з підвалів у Бучі росіяни утримували і регулярно ґвалтували одразу близько 25 дівчат віком від 14 до 24 років. Дев’ять із них тепер вагітні.

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#Київська область #Згвалтування #Буча
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