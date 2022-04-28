Як виїхати за кордон із домашніми улюбленцями під час війни: простий алгоритм дій

Багато українців шукають наразі прихистку в Європі з тваринами

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну мільйонам жителів країни довелося покинути свої домівки та шукати прихисток у країнах Європи. Багато українців у цей нелегкий час намагаються вивезти із собою свійських тварин: котів, собак, птахів, гризунів та інших. У переважній більшості країн Заходу уряди вирішили попередити проблеми, які можуть виникнути у громадян України, які не збираються залишати на розсуд долі своїх улюбленців, тож максимально спростили умови перетину кордону для них.

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Як виїхати за кордон із твариною без зайвих турбот і не залишати в порожньому будинку свого вихованця детальніше пояснило видання "Уніан".

Із твариною на потязі

З першого дня війни, 24 лютого 2022 року, в Україні запроваджено воєнний стан, в рамках якого "Укрзалізниця" прийняла рішення спростити правила проїзду країною з тваринами.

У пресцентрі компанії наголосили, що власники тварин повинні мати при собі ветеринарний паспорт та перенесення для кожної тварини. Також у відомстві попросили не залишати тварин напризволяще, а брати з собою в потяг.

Алгоритм дій для перетину кордону із твариною

У кожній країні встановлені правила для в'їзду з тваринами, але в країнах ЄС вони приблизно однакові.

Які потрібні документи:

наявність мікрочіпа;

довідка про вакцинацію від сказу;

тест на відсутність сказу у тварини;

ветеринарний паспорт вихованця.

Проте війна може стати на заваді виконати всі ці умови. Якщо доводиться швидко евакуюватися, мало хто думає про список документів для тварини.

Але це зовсім не привід залишати улюбленого вихованця вдома. Навпаки – українців закликають забирати їх із собою, адже в більшості випадків при перетині кордону на сьогодні просять лише заповнити онлайн-реєстрацію на тварину: її можна знайти на сайті Кабміну.

Далі ця інформація передається районному ветеринару, який допоможе оформити усі документи. Якщо ви не можете вказати майбутню адресу проживання, вам потрібно мати заповнену декларацію із собою.

Що робити, якщо потрібних документів немає

У Кабміні пояснюють: якщо мандрівник не може вказати адресу проживання домашніх тварин у Польщі, потрібно дотримуватися правил:

мати заповнену декларацію (заявку) за зразком із офіційного сайту;

офіційний ветеринарний лікар проводить маркування та щеплення тварин у місці тимчасового перебування тварини разом власником/опікуном після перетину кордону;

витрати, пов'язані з вищезгаданими діями, покриваються з державного бюджету Республіки Польща;

Для тварин у віці 8 місяців потрібна лише заповнена заявка. Інші види домашніх тварин (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, безхребетні, декоративні водні тварини) тимчасово звільняються від дозволу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні деяких ухилянтів призовного віку каратимуть позбавленням волі через незаконний перетин кордону. Окремим категоріям громадян може загрожувати до 10 років ув'язнення.