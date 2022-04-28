Для відбудови України застосують усі найкращі світові практики розвитку міст – Чернишов

Вже розробляється нова стратегія регіонального розвитку

Зруйновані внаслідок воєнних дій населені пункти України відбудовуватимуть за новою стратегією регіонального розвитку, яка передбачає впровадження найсучасніших світових підходів до розвитку міст та забезпечення комфортного і безпечного життя громадян.

Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Під час відбудови країни застосовуватимуть усі найкращі світові практики розвитку міст з урахуванням потреб енергоефективності, наявності сучасних систем постачання, безпеки та інклюзивності", – сказав він.

Чернишов повідомив, що у державі вже розробляється нова стратегія регіонального розвитку.

В свою чергу Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності впровадження змін до нормативно-правових актів, щоб нове житло в Україні будувалося з комфортними бомбосховищами, а старі будинки було обладнано у відповідності до вимог безпеки.

Також він дав завдання без зволікань підготувати план відбудови міст та громад, що постраждали від вторгнення держави-терориста росії. Цей план буде представлено партнерам України, які мають намір долучитися до відновлення.

"Буде об’єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери. Потрібен чіткий амбітний план, щоб – у хорошому сенсі – заразити їх цим проектом, щоб вони давали своїх архітекторів, щоб ми об’єднували їх із нашими фахівцями", – сказав Глава держави.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що наразі державою вже створено детальний план відбудови України після війни. Він буде мати декілька пріоритетних напрямків, серед яких розвиток економіки, оборони та інфраструктури країни.