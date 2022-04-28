Україна та росія знову обмінялися полоненими: додому повернулися бійці ЗСУ та цивільні
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Сьогодні звільнили з російського полону 45 українців
У четвер, 28 квітня, відбувся черговий обмін полоненими.
Інформація з’явилася на сторінці віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук у Telegram.
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З російського полону було звільнено 45 українців: 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранено).
"Також повертаємо додому 12 наших цивільних", — додала Верещук.
Нагадаємо, перший обмін полоненими відбувся наприкінці березня у форматі "10 на 10". Серед звільнених — 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір" (його захопили окупанти під час атаки на острів Зміїний). Другий обмін провели 1 квітня, обмінявши 86 на 86. В числі тих, хто повернувся додому, багато українок: вони розповіли про звірства, які вчиняли над полоненими росіяни.
21 квітня Україна провела ще один обмін та повернула додому 19 полонених.
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