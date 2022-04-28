По відремонтованих "Великим будівництвом" дорогах зараз рухається гуманітарка та евакуація - МІУ

Відремонтовані та побудовані дороги в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в часи війни стали основними шляхами, по яких доставляється гуманітарна допомога та відбувається евакуація людей з небезпечних регіонів.

Про це в інтерв’ю для програми "Факти" на телеканалі ICTV розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, протягом останніх двох років за президентською програмою привели до ладу близько 15 тис. км доріг, з яких 10 тис. км є дорогами державного значення.

"Я розумію, що було дуже багато критики, коли політика була на першому плані. Але сухий залишок такий: усі ці дороги працювали й працюють як основні канали, за якими доставляється гуманітарна допомога", – говорить міністр.

Також мільйони громадян під час евакуації мали змогу особисто переконатись в тому, що по всій країні дійсно з’явились нормальні дороги. Так, раніше шлях від Дніпра до Покровська через якість дороги тривав п’ять годин, а зараз це приблизно вдвоє менше.

"І найголовніше, наші військові так само евакуюють своїх поранених і доставляють все, що потрібно, саме цими дорогами", – додав Кубраков.

Для іншого прикладу він розповів про те, що раніше до міста Суми було неможливо дістатися нормальною дорогою, а така можливість з’явилася лише минулого року. Також і на Харківщині всі основні дороги, серед яких і харківська окружна, були зроблені в минулому чи позаминулому році.

Окремо міністр розповів про трасу М-01 Київ – Чернігів, на ділянках якої відбувались активні бойові дії. Там було знищено не лише верхній шар покриття, а і все інше – від бар’єрного огородження до пробитих наскрізь підземних переходів.

"Це непроста історія. 20-25% усієї траси пошкоджені так чи інакше. А це дорога першої категорії, класна, яка була щойно збудована. І всі, мабуть, пам’ятають відео, коли наші військові з дронів знімали, здається, роботу байрактарів. Танки окупантів лупили зверху, просто як у комп’ютерній грі. Але що там чітко було видно, так це класну дорогу з розміткою", – розповів він.