По відремонтованих "Великим будівництвом" дорогах зараз рухається гуманітарка та евакуація - МІУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 40
Відремонтовані та побудовані дороги в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в часи війни стали основними шляхами, по яких доставляється гуманітарна допомога та відбувається евакуація людей з небезпечних регіонів.
Про це в інтерв’ю для програми "Факти" на телеканалі ICTV розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, протягом останніх двох років за президентською програмою привели до ладу близько 15 тис. км доріг, з яких 10 тис. км є дорогами державного значення.
"Я розумію, що було дуже багато критики, коли політика була на першому плані. Але сухий залишок такий: усі ці дороги працювали й працюють як основні канали, за якими доставляється гуманітарна допомога", – говорить міністр.
Також мільйони громадян під час евакуації мали змогу особисто переконатись в тому, що по всій країні дійсно з’явились нормальні дороги. Так, раніше шлях від Дніпра до Покровська через якість дороги тривав п’ять годин, а зараз це приблизно вдвоє менше.
"І найголовніше, наші військові так само евакуюють своїх поранених і доставляють все, що потрібно, саме цими дорогами", – додав Кубраков.
Для іншого прикладу він розповів про те, що раніше до міста Суми було неможливо дістатися нормальною дорогою, а така можливість з’явилася лише минулого року. Також і на Харківщині всі основні дороги, серед яких і харківська окружна, були зроблені в минулому чи позаминулому році.
Окремо міністр розповів про трасу М-01 Київ – Чернігів, на ділянках якої відбувались активні бойові дії. Там було знищено не лише верхній шар покриття, а і все інше – від бар’єрного огородження до пробитих наскрізь підземних переходів.
"Це непроста історія. 20-25% усієї траси пошкоджені так чи інакше. А це дорога першої категорії, класна, яка була щойно збудована. І всі, мабуть, пам’ятають відео, коли наші військові з дронів знімали, здається, роботу байрактарів. Танки окупантів лупили зверху, просто як у комп’ютерній грі. Але що там чітко було видно, так це класну дорогу з розміткою", – розповів він.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що для кожного регіону буде розроблено унікальний план відновлення так розвитку, який буде базуватися на потребах кожного окремого населеного пункту.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-