Смерть путіна пришвидшить закінчення війни росії проти України – Олександр Доній

Після смерті путіна можуть бути різні сценарії, але всі вони ведуть до швидшого завершення війни, вважає Доній

Незважаючи на провали російської армії в Україні, противник нарощує темпи наступу на Слобожанському та Донецькому напрямкам, не припиняє обстріли.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що все може затягнутися до Нового року.

А прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон взагалі припустив, що війна росії проти України може продовжуватися до кінця 2023 року.

Народний депутат України VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр (Олесь) Доній розповів "Телеграфу", скільки ще може йти війна – і яка подія може покласти наближення її завершення.

Потрібно думати не тільки про те, щоб вистояти, а й про те, як відвоювати своє

"На відміну від деяких спікерів від влади, я спочатку після російського широкомасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого, попереджав, що ця війна – не на два-три тижні. Вона може тривати місяці, роки. Як мінімум – до смерті путіна. Тому що саме путін прийняв персональне рішення про агресію. І передумов для того, щоб він прийняв рішення відступити, поки не видно", — пояснює експерт.

Більше того, зазначає він, загроза ядерного удару залишається. Навіть виросла.

"І поки що лише британський прем’єр чітко заявив, що Великобританія готова і без погодження з НАТО завдавати удару у відповідь на застосування росією зброї масового ураження, включаючи ядерну. І це вже позитив. Але нагадаю, що ядерну зброю з країн НАТО мають також США і Франція. І добре б почути від них відповідні заяви. Тому що це – єдине, що може утримати Кремль від ядерного удару по Україні", – каже Олександр Доній.

Позитивом він вважає і те, що 40 міністрів оборони ухвалили 26 квітня координоване рішення (непросте, з тиском на тих, хто ближчий до росії) про постачання Україні потужніших видів озброєння.

"Але важливо розуміти, що цього точно не достатньо для деокупації. Я впевнений, що як Україна вистояла в перші тижні та місяці агресії, зумівши захистити Київ і не тільки, вона вистоїть і надалі. Як держава. Але нам треба думати не лише про те, щоб вистояти, а й про те, як відвоювати Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк, Сімферополь, Севастополь та ін. Одних економічних санкцій проти росії, пари сотень БТРів від союзників України (як інших видів озброєння, яке ми отримуємо не в такій кількості, як хотілося б) точно буде недостатньо. Нам слід вести дипломатичні переговори із союзниками саме про те, як проводити деокупацію. І агітувати західні спільноти саме у цьому напрямі", – вважає Доній.

При путіні війна буде завжди

При цьому, продовжує експерт, слід усвідомити, що та сама смерть путіна є необхідною, але недостатньою для швидкого припинення війни.

"Без смерті путіна агресія точно триватиме. Як триває з 2014 року. Після активної фази на сході в 2014-2015 вона тривала весь час — з меншою інтенсивністю, але з постійними перестрілками і жертвами в районі лінії зіткнення. А з лютого 2022-го ця війна просто перейшла в більш масштабовану. І однозначно, що при путіні вона буде завжди. Тією чи іншою мірою", – попереджає Доній.

Він підкреслює, що після смерті путіна в росії може бути ще гірший імператор. Умовний кадиров – як втілення "яструба", символ ще більшого радикалізму, ще більшої агресії. Або умовний навальний – як ліберальніший, порівняно з путіним, президент.

"При умовному кадирові війна може продовжуватися, але навряд чи довго. І точно завершиться нашою перемогою. За умовного навального і зовсім можна сподіватися на відведення російських військ з окупованих територій материкової України. Крім Криму, про який той же Навальний висловлювався в імперському дусі типу "Кримнаш". Тобто, після смерті путіна можуть бути різні сценарії. Але всі вони, так чи інакше, ведуть до більш швидкого завершення війни. І ми, зрозуміло, зацікавлені в менш фашистському керівнику росії. Але поки всі сценарії з боку росії — імперські. Тією чи іншою мірою", — пояснює Олександр Доній.

Він наголошує, що напад на Україну санкціонував саме путін. Що саме він – першоджерело.

"Як Гітлер у Німеччині. Нацистів було багато, партія – велика, але був конкретний лідер, який розв’язав війну. І без його смерті вона не завершилася з боку Німеччини. Так, певен, буде і у випадку з путіним. Він є лідером ідеології "руського світу" — російського неофашизму. І очевидно, що смерть путіна стане ударом по цій ідеології", — резюмує Олександр Доній.