Вбиті батьки, вистріли впритул та страшні мрії: як в "Охматдиті" рятують дітей війни (фото)

Медики "Охматдиту" допомагають дітям з усієї України, постраждалих привозять цілими родинами

Російський військовий вбив чоловіка на очах у його сина. Під час обстрілу мама вкрила своїм тілом доньку. Підліток мріє виростити і помститися ворогам за смерть батька. Дівчинка кожного дня малює мамі "на небеса". Це лише кілька історій дітей, які через війну опинилися в лікарні "Охматдит" в Києві.

Станом на 29 квітня в Україні через збройну агресію рф загинули щонайменше 219 дітей, а ще понад 393 — постраждали. З початку повномасштабного нападу рф на територію України лікарня "Охматдит" не зупиняла свою роботу ні на хвилину. 24/7 тут працюють лікарі всіх напрямків, в перші тижні війни співробітники буквально жили й ночували на робочих місцях. Медики щодня бачать дітей з бойовими травмами, які втратили батьків та рідні домівки. Про те, як живе під час війни найбільша дитяча лікарні в Україні "Охматдит" – в матеріалі "Телеграфу".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Як розповідає речниця лікарні "Охматдит" Анастасія Магеррамова, в закладі наразі лікуються десятки дітей з Київщини, Миколаївщини, Чернігівщини, Луганщини та інших регіонів України. До лікарні надходять цілими родинами, тож під час війни в лікарні надають допомогу не лише дітям, а й дорослим. У дітей осколкові поранення, кульові та мінно-вибухові травми.

"Надивилися усілякого: бачили й розірвані обличчя у дітей, і вирвану частину спини у 5-річного хлопчика, який просто вийшов на подвір’я з татом… Лікарі, звичайно, звикли бачити різне. Але вони не звикли, що так масово привозять дітей з бойовими травмами та пораненнями. Це ненормально. Просто жах", — кажуть в "Охматдиті".

Так, найменшій пацієнтці – всього місяць. Дівчинка отримала некритичне поранення, бо мама вкрила немовля своїм тілом, коли в будинок потрапив снаряд. У жінки ж — 25 поранень. Після отримання допомоги родина виїхала в іншу область. Тоді як найстаршим пацієнтом став 83-річний мешканець Бучі.

Мама врятувала доньку, прикривши собою. Фото: t.me/ndslohmatdyt

Дуже часто медикам доводиться рятувати дітей з важкими осколковими пораненнями. Від осколків постраждала і 7-річна Варвара з Ірпеня, яка разом з мамою намагалася виїхати з міста. Але російські військові почали мінометний обстріл та відкрили вогонь по автівках мирних громадян.

"Дівчинка все пам’ятає, розповідає, як все було. Осколок пройшов скрізь м’які тканини через одну ногу і зупинився в іншій. Цей осколок зараз ношу с собою в сумочці", — зазначає Магеррамова.

Семирічна Варя з Ірпеня. Фото: t.me/ndslohmatdyt

Всі постраждалі діти – свідки жахливих воєнних злочинів армії рф. Деякі з них не просто потрапили під обстріли чи вибухи: російські військові стріляють у дітей впритул. Так, 14-річний Юрій з Бучі дивом вижив. Одного дня він разом із батьком Русланом виїхав на велосипедах за гуманітарною допомогою і ліками. Цивільні вдягли білі пов’язки. На дорозі їх зупинив російський військовий. Чоловік із сином підняли руки та сказали, що не мають зброї… у відповідь окупант відкрив вогонь.

"Спочатку російський військовий почав стріляти впритул по чоловіку. Потім став стріляти по хлопцю. Юра впав і російський військовий вистрілив дитині в голову. Хлопець був в капюшоні, куля пройшла по ньому. Мама досі зберігає цю кофту, з кульовим отвором у капюшоні. Зараз мама з сином виписалися. Тата вбили на очах у сина. Його тіло близькі змогли забрати лише за два дні", — розповіла Магеррамова.

14-річний Юрій з Бучі. Фото: t.me/ndslohmatdyt

Втрату мами переживає і 6-річна Мілана з Гостомелю. В кімнату її будинку потрапила російська ракета. 30-річна жінка померла на очах у доньки, її 9-річного братика і тата. У дівчинки були поранення стопи, медики зробили декілька операцій. Поки Мілана перебувала в лікарні, то щодня робила малюнки мертвій мамі – "на небо".

Шестирічна Мілана з Гостомелю. Фото: t.me/ndslohmatdyt

Діти опиняються в лікарні у важкому емоційному стані. На місці працюють психологи. Деякі з маленьких пацієнтів прокидаються вночі від страшних сновидінь, а хтось лякається ледве голосних звуків. В ігрових кімнатах дітлахи грають в те, що бачили на власні очі: будують "барикади" та "захищаються" від окупанта.

Змінилися й мрії українських дітей, які постраждалі через військову агресію росії.

"Один 13-річний хлопець мріє стати солдатом і вбити всіх тих, хто забрав життя його тата. Дуже шкода, що в дітей тепер такі мрії — помститися за те, що зробили з ними і їхніми батьками", — зазначила Магеррамова.

Окремим болем для команди "Охматдиту", додає речниця, є те, що багато пацієнтів не доїжджає до закладу. Чи то швидка зникає зі зв’язку, чи машина потрапляє під обстріл, чи дитина помирає дорогою до лікарні.

"До нас приїхала одна родина. Поранена мама дуже сильно кричала, 13-річна дочка розповідала, що її 6-річний братик помер. На той момент хлопчик справді вже був мертвий. Все тіло дитини було в пораненнях", — розповіли в лікарні.

Нагадаємо, українські медіа "Телеграф" та OBOZREVATEL запустили проєкт волонтерської допомоги лікарні "Охматдит", щоби підтримати дітей, постраждалих унаслідок збройної агресії росії.

Допомогти проєкту можна за такими реквізитами:

Paypal: [email protected]

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна Олександрівна)

Раніше "Телеграф" писав, що проєкт допомоги дітям "Охматдиту" підтримала й українська співачка Наталя Могилевська. Артистка записала відеоролик з закликом врятувати дітей, які стали жертвами воєнних злочинів рф.

Закликаємо усіх небайдужих приєднатись до проєкту! Врятуймо наших дітей разом, вони — наше майбутнє!