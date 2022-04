Росіяни просунулися біля Слов’янська і продовжують "кидатися" на Миколаїв: свіжі карти боїв

Найближчими днями Херсонщина знову може опинитися під масивним ударом

Станом на ранок 29 квітня, 65-го дня повномасштабної війни в Україні, російські війська все ще проводять атаки відразу за декількома напрямками на південному та східному напрямках. На першому вони дуже зацікавлені у зламі духу захисників Миколаєва, на другому — активні під Харковом, у Маріуполі та низці інших населених пунктів Донбасу.

Детальніше про найбільш "гарячі" ділянки фронту розповіли аналітики The Institute for the Study of War, опублікувавши свіжі карти боїв.

Росіяни продовжують брати в облогу Харків і Ізюм, намагаючись просунутися в захопленні Луганської та Донецької областей. Насамперед їх цікавить вихід до адмінкордонів цих регіонів, щоб мати можливість заявити про досягнуті цілі своєї "спецоперації" — начебто "допомога" молодим "республікам".

Активним залишається і південний напрямок: поряд з Миколаєвим точаться бої, а на Херсонщині вже другий день поспіль дуже неспокійно та "голосно".

Карта боїв в Україні на ранок 29 квітня

Особливо важливою для українців точкою фронту все ще є Маріуполь. Як ми вже писали, з населеного пункту дійсно вийшла частина російських окупантів, проте вона не надто значна, щоб дозволити захисникам, котрі залишилися, зробити прорив чи контратакувати.

На жаль, у місті стає дедалі більше загарбників, які намагаються зламати волю мирних мешканців. Вони збирають особисті дані, затримують людей групами, окремі українці зникають безвісти. При цьому у Маріуполі продовжують працювати окремі партизани, які допомагають ЗСУ.

Карти боїв у Маріуполі 29 квітня

На Донбасі росіянам вдалося досягти незначних успіхів поряд із Слов’янськом, проте Рубіжне окупанти взяти так і не змогли. Ними було обстріляно українські позиції у Сєвєродонецьку, при цьому не використовувалася авіація. Також здійснюються спроби просунутися до Солодки, Новомихайлівки, Мар’їнки, готується наступ на Лиман (55 км від Рубіжного на захід).

Карта свіжих боїв на Донбасі 29 квітня

Все ще гаряче і на Харківщині. Росіяни й досі хочуть просунутися на південний схід області, щоб забезпечити окремим підрозділам своєї армії оточити українських захисників на донецькому напрямку.

Минулої доби окупанти штурмували населені пункти Велика Комушевха та Нова Дмитрівка. При цьому, незважаючи на окремі "здійснення" у Слов’янську, вони мають і свої втрати. Так українцям вдалося контратакувати на північному заході від Харкова. Під контроль ЗСУ перейшло селище Кутузівка.

Свіжа карта боїв за Харків 29 квітня

Непросто складається ситуація і на південному напрямку, де російські загарбники роблять все можливе, щоб утримати позиції в Херсонській області. За минулу добу окупантам навіть успішно дали кілька атак у бік Миколаєва — вони захопили Нову Зорю та Олександрівку.

Продовжується просування і в запорізькому напрямку — під загрозою серйозних ударів опинився Кривий Ріг.

Свіжа карта боїв на півдні України 29 квітня

На півночі росіяни обстріляли кілька прикордонних пунктів на Сумщині та Чернігівщині, але обійшлося без людських втрат. Фахівці припускають, що на цьому напрямі навряд чи буде повторний напад, хоча українці й зміцнюють оборону — про всяк випадок.

