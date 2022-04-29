"Кіборг" озвучив умову наступу російських військ на півдні України

Імовірність атаки на Одесу постійно зберігається

Наступ окупантів по всій території півдня України є цілком реальним сценарієм розвитку війни в Україні. Як свідчать свіжі карти боїв, найскладніша ситуація наразі склалася на межі Миколаївщини та Херсонщини, проте існує загроза і більш масштабних атак.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп та "кіборг" Роман Костенко.

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За його словами, на півдні зосереджено чимало українських військ. Багато тут і російських загарбників, які постійно змушують ЗСУ вступати у тяжкі битви. Найбільш складним відрізком фронту у цьому напрямі є Миколаїв та Херсон.

"У будь-який момент вони також можуть розпочати наступ на півдні, — переконаний військовий експерт. — Особливо, якщо бачитимуть, що "уперлися" на Сході і у них там немає жодного успіху".

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Також Костенко наголосив, що залишається загроза нападу і на Одещину. При цьому ворог планує робити це одразу з трьох сторін, у тому числі й окупованого Росією Придністров’я. Також постійно залишається можливість удару по суші з Миколаєва (якщо прорвуть оборону) та висадки морського десанту.

За словами "кіборга", остання військова активність у "ПМР" лише свідчить про те, що Росія готова відправити своїх бойовиків з непідконтрольної Молдові території в Україну, щоб створити ще більшу напругу.

Тим часом росіяни продовжують "маневрувати" східною лінією фронту. Наприклад, у Пентагоні зазначили, що частина військ окупанта вийшла з Маріуполя, який перебуває в осаді.

Проте їхня кількість недостатня для того, щоб ЗСУ змогли прорвати оборону та контратакувати у цьому напрямку. Маріуполю ж, який чекає порятунку, загрожує нова гуманітарна катастрофа.