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На Житомирщині відкрили тимчасовий об’їзд по трасі Виступовичі - Могилів-Подільський

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Житомирщині відкрили тимчасовий об’їзд по трасі Виступовичі - Могилів-Подільський Новина оновлена 29 квітня 2022, 16:54

Альтернативний шлях буде відкритий, допоки не побудують повноцінну переправу замість зруйнованого моста

В Житомирській області на місці зруйнованого моста на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський відкрили тимчасовий об’їзд. Як повідомила пресслужба Укравтодору, він фактично є повноцінною ділянкою дороги та здатний пропускати транспорт одночасно в обидві сторони.

"Дорога М-21 – одна з ключових міжнародних транспортних артерій Житомирщини з великим навантаженням. Під час активних бойових дій в області підрив мосту зупинив техніку російських загарбників. Коли Житомирщину звільнили від росіян, дорожники почали зводити тимчасовий об’їзд", — йдеться у повідомленні.

Об’їзд здатен пропускати вантажівки, що забезпечить гуманітарні потреби населення: доставку ліків, води, їжі тощо. Альтернативний шлях буде відкритий, допоки не побудують повноцінну переправу замість зруйнованого моста.

"Штучну споруду потрібно зводити з нуля, оскільки у підірваного мосту пошкоджені вертикальні опори", — зазначають в Укравтодорі.

Паралельно на Житомирщині будують ще один тимчасовий проїзд на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що на Житомирській трасі поблизу Стоянки (Київська обл.) відкрили тимчасову переправу.

Теги:
#Дороги #Інфраструктура #Війна #Укравтодор #Відновлення
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