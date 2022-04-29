Так виглядає щастя: мережу розчулило відео, як дівчинка зустрічає з війни тата-захисника

Українці щиро бажають, щоб усі діти дочекалися з війни своїх батьків

Українців зворушило відео, як маленька дівчинка на порозі будинку зустрічає свого тата з війни. Щирі емоції дитини від радості зустрічі з батьком змусили черговий раз задуматися, за що саме воюють наші військовослужбовці.

Кадрами поділилася Національна гвардія України на власній сторінці у Facebook.

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На опублікованому відео, дівчинка на порозі будинку очікувала появу свого тата-захисника, а коли його побачила — не змогла стримати емоцій, почала радісно стрибати та сміятися, а потім обіймати рідну людину. Батько, своєю чергою, взяв дитину на руки і міцно-міцно обійняв.

"Бажаємо усім нашим захисникам повернутися живими і здоровими до рідних. Ми боремося за найцінніше: право жити і любити у своєму домі за своїми звичаями", – йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі не змогли пройти повз зворушливу сцену зустрічі захисника з маленькою донечкою. Українці писали, що це і є щастя і щиро бажали, щоб кожна дитина дочекалася з війни свого тата-захисника. А наших воїнів люди просили бути стійкими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як мережу розчулив вчинок маленької волонтерки Варвари — дівчинка продавала квіти, щоб мати змогу придбати бронежилет для українського захисника. Її назвали добрим янголом-охоронцем наших воїнів.