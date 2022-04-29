Рус

Так виглядає щастя: мережу розчулило відео, як дівчинка зустрічає з війни тата-захисника

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
579
Діти вітають військових Новина оновлена 29 квітня 2022, 17:26
Діти вітають військових

Українці щиро бажають, щоб усі діти дочекалися з війни своїх батьків

Українців зворушило відео, як маленька дівчинка на порозі будинку зустрічає свого тата з війни. Щирі емоції дитини від радості зустрічі з батьком змусили черговий раз задуматися, за що саме воюють наші військовослужбовці.

Кадрами поділилася Національна гвардія України на власній сторінці у Facebook.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

На опублікованому відео, дівчинка на порозі будинку очікувала появу свого тата-захисника, а коли його побачила — не змогла стримати емоцій, почала радісно стрибати та сміятися, а потім обіймати рідну людину. Батько, своєю чергою, взяв дитину на руки і міцно-міцно обійняв.

"Бажаємо усім нашим захисникам повернутися живими і здоровими до рідних. Ми боремося за найцінніше: право жити і любити у своєму домі за своїми звичаями", – йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі не змогли пройти повз зворушливу сцену зустрічі захисника з маленькою донечкою. Українці писали, що це і є щастя і щиро бажали, щоб кожна дитина дочекалася з війни свого тата-захисника. А наших воїнів люди просили бути стійкими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як мережу розчулив вчинок маленької волонтерки Варвари — дівчинка продавала квіти, щоб мати змогу придбати бронежилет для українського захисника. Її назвали добрим янголом-охоронцем наших воїнів.

Теги:
#Україна #Діти #Росія #Війна #Відео
У Києві паливна криза
Гроші
Черги на АЗС Києва розтягнулися на кілометри: коли зникне дефіцит і чи чекатиме нас бензин по 100 гривень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Києві паливна криза
Черги на АЗС Києва розтягнулися на кілометри: коли зникне дефіцит і чи чекатиме нас бензин по 100 гривень
Дата публікації
Категорія
Вікторія Нуланд на зустрічі з українськими представниками
Нуланд про ядерні загрози від путіна: Якщо до цього дійде, росія не оправиться ніколи
Дата публікації
Категорія
Дитяча лікарня Охматдит працює 24/7
Вбиті батьки, вистріли впритул та страшні мрії: як в "Охматдиті" рятують дітей війни (фото)
Дата публікації
Категорія
Захід робить ставку на Україну, бо тільки так можна зірвати плани путіна
Захід робить ставку на Україну, бо тільки так можна зірвати плани путіна
Дата публікації
Категорія
Окупаційні війська продовжують бити по Україні ракетами
Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз