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Буряти та чеченці почали стріляти один в одного поблизу Чорнобаївки

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Солдати рф Новина оновлена 29 квітня 2022, 18:21
Солдати рф

Окупанти не можуть поділити вкрадене і не бажають іти в наступ

В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада в Херсонській області) відбулася перестрілка між військовими рф чеченської та бурятської національності.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За інформацією джерела, у нічному інциденті "відзначилися" понад 50 учасників із кожного боку. Точна кількість поранених та загиблих наразі невідома. Повідомляється, що причинами міжетнічного конфлікту став привілейований статус чеченських підрозділів у російській армії. Буряти відмовилися вести наступальні дії, поки чеченці взагалі не бувають на передовій і навіть виконують роль загороджувального загону. Крім того, чеченці одержують більше після розподілу награбованого.

Киселівка на карті України
Киселівка на карті України

Розвідка також повідомляє, що підрозділи ВС рф в окупованій Федорівці (Запорізька область) відмовляються йти в наступ через конфлікт з командирами. Окупанти розповідали місцевим жителям, що їх обдурили під час підписання контрактів та отримання згоди на участь у бойових діях.

Федорівка на карті України
Федорівка на карті України

Також стало відомо, що російським контрактникам обіцяли операцію за "кримським сценарієм" без опору українців. У результаті багато росіян відмовилися вести службу. У справу втрутилося ФСБ, а частину незадоволених військовослужбовців відвезли у невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли у контрнаступ на харківському напрямку, захопивши важливий стратегічний пункт.

Нагадаємо, у США пригрозили володимиру путіну важкими наслідками, якщо кривавий диктатор розпочне ядерну війну.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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