Буряти та чеченці почали стріляти один в одного поблизу Чорнобаївки

Окупанти не можуть поділити вкрадене і не бажають іти в наступ

В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада в Херсонській області) відбулася перестрілка між військовими рф чеченської та бурятської національності.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За інформацією джерела, у нічному інциденті "відзначилися" понад 50 учасників із кожного боку. Точна кількість поранених та загиблих наразі невідома. Повідомляється, що причинами міжетнічного конфлікту став привілейований статус чеченських підрозділів у російській армії. Буряти відмовилися вести наступальні дії, поки чеченці взагалі не бувають на передовій і навіть виконують роль загороджувального загону. Крім того, чеченці одержують більше після розподілу награбованого.

Киселівка на карті України

Розвідка також повідомляє, що підрозділи ВС рф в окупованій Федорівці (Запорізька область) відмовляються йти в наступ через конфлікт з командирами. Окупанти розповідали місцевим жителям, що їх обдурили під час підписання контрактів та отримання згоди на участь у бойових діях.

Федорівка на карті України

Також стало відомо, що російським контрактникам обіцяли операцію за "кримським сценарієм" без опору українців. У результаті багато росіян відмовилися вести службу. У справу втрутилося ФСБ, а частину незадоволених військовослужбовців відвезли у невідомому напрямку.

Читайте також: Категорія Україна "Покруче Чорнобаївки": Арестович розповів про успіхи ЗСУ на Херсонщині На знищеній позиції могли бути до 50 російських старших офіцерів

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли у контрнаступ на харківському напрямку, захопивши важливий стратегічний пункт.

Нагадаємо, у США пригрозили володимиру путіну важкими наслідками, якщо кривавий диктатор розпочне ядерну війну.