Буряти та чеченці почали стріляти один в одного поблизу Чорнобаївки
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Окупанти не можуть поділити вкрадене і не бажають іти в наступ
В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада в Херсонській області) відбулася перестрілка між військовими рф чеченської та бурятської національності.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
За інформацією джерела, у нічному інциденті "відзначилися" понад 50 учасників із кожного боку. Точна кількість поранених та загиблих наразі невідома. Повідомляється, що причинами міжетнічного конфлікту став привілейований статус чеченських підрозділів у російській армії. Буряти відмовилися вести наступальні дії, поки чеченці взагалі не бувають на передовій і навіть виконують роль загороджувального загону. Крім того, чеченці одержують більше після розподілу награбованого.
Розвідка також повідомляє, що підрозділи ВС рф в окупованій Федорівці (Запорізька область) відмовляються йти в наступ через конфлікт з командирами. Окупанти розповідали місцевим жителям, що їх обдурили під час підписання контрактів та отримання згоди на участь у бойових діях.
Також стало відомо, що російським контрактникам обіцяли операцію за "кримським сценарієм" без опору українців. У результаті багато росіян відмовилися вести службу. У справу втрутилося ФСБ, а частину незадоволених військовослужбовців відвезли у невідомому напрямку.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли у контрнаступ на харківському напрямку, захопивши важливий стратегічний пункт.
Нагадаємо, у США пригрозили володимиру путіну важкими наслідками, якщо кривавий диктатор розпочне ядерну війну.
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