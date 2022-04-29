Розірвання шлюбу за кордоном: що потрібно знати біженцям з України

В разі відсутності дітей шлюб можливо розірвати через РАЦС

Останнім часом життя доволі часто приносить українцям купу неприємних моментів, одним із яких може стати й розірвання шлюбу. "Телеграф" вирішив зібрати інформацію, яка допоможе біженцям з України, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення росії, та не змогли вберегти відносини у шлюбі.

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Відповідно до Сімейного кодексу України, розповідають у юркомпанії "Хелем", розлучитися з чоловіком можливо за такими умовами:

за взаємним бажанням подружжя припинити шлюбні відносини;

односторонньому бажанні одного з представників подружжя оформити розлучення.

Юристи наголошують, що саме бажання або відсутність відповідного визначають процедуру розірвання шлюбу. Окрім того, враховується й наявність дітей у пари.

Якими бувають процедури

судова;

адміністративна (розлучення через РАЦС).

В обох випадках є можливість розлучитися без особистої присутності чоловіка або дружини, до прикладу, якщо ті знаходяться за кордоном.

Якщо чоловік або дружина за кордоном — розлучення через РАЦС

Підставою для розірвання шлюбу через РАЦС є спільна заява чоловіка та дружини. Законодавством передбачено подання цієї заяви обома представниками подружжям, проте за відсутності такої можливості, наприклад, якщо один з них перебуває за кордоном, допустиме вжиття відповідних заходів.

Щоб розлучитися, особа, яка знаходиться за кордоном, повинна оформити і нотаріально завірити свою частину заяви на розлучення, після чого другий з подружжя подасть її до РАГСу. При умові, що впродовж місяця ніхто з подружжя своєї думки не змінить, установа прийме рішення щодо розірвання шлюбу. В цьому випадку на ньому мають бути присутніми як чоловік, так і дружина.

При умові, що один з подружжя знаходиться за межами України, то впродовж місяця йому потрібно подати ще один нотаріально оформлений документ із проханням реєстрації розлучення без особи, яка перебуває за кордоном. У документі також вказується РАЦС, до якого в подальшому слід надіслати свідоцтво про розлучення після проведення процедури розірвання шлюбу.

Варто відзначити, що попри досить легкі умови розірвання шлюбу через РАЦС, знаходячись за кордоном, вирішувати їх буде вкрай важко.

Як зазначають юристи, в більшості випадках для того, щоб розлучитись, подружжя часто обирає судову процедуру, яка дозволяє повністю довірити розлучення сімейному адвокату.

Розлучення в суді, якщо один з подружжя за кордоном

Розірвання шлюбу у судовому порядку є вкрай складною процедурою.

Знаходячись за кордоном, чоловік або дружина, не можуть повноцінно брати участь у шлюборозлучному процесі, переконані фахівці, тож радять громадянам все ж звертатися з таким питанням до юристів.

Якщо жінка або чоловік вирішили подати в суд документи на розлучення, то суд своєю чергою зобов'язаний повідомити відповідача про подачу позову проти нього, а враховуючи, що відповідач знаходиться за кордоном — це вкрай важко зробити.

Під час подачі заяви до суду найголовніше — це знати постійне місце знаходження відповідача за кордоном. Якщо позивачу воно відоме, то український суд може подати запит в суд іноземної держави з метою виклику відповідача та з'ясування його позиції по справі. Після того, як всі нюанси будуть з'ясовані, іноземний суд відправить наявну інформацію, викладену в процесуальних документах, назад в український суд, після чого останній за наявності достатньої кількості фактів, може задовольнити позов та розірвати шлюбні відносини.

Раніше "телеграф" повідомляв, яким чином та як вигідніше українцям, які вимушено покинули свої домівки через війну, оплачувати за кордоном свої покупки.