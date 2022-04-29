Українські військові врятували 3-місячного малюка від голоду у Маріуполі: зворушлива історія

Історію про порятунок маленького Максима розповіла його родичка Аріна Вікторівна

Військові Збройних Сил України допомогли вижити 3-місячному малюкові, який міг померти від голоду в окупованому росіянами Маріуполі, який зараз перебуває на межі чергової гуманітарної катастрофи.

Зворушливою історією порятунку маленького Максима поділилися у Телеграм-каналі "Маріупольська міська рада".

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Як розповідає мешканка Маріуполя Аріна Вікторівна, до приходу російських військових до міста вона працювала водієм трамваю та перші дні війни провела на роботі. Згодом жінка оселила у себе родичів із трьома дітьми, які втекли від обстрілів у мікрорайоні "Східний". Додамо, що МКР потрапив під обстріл першого ж дня російсько-української війни. 24 лютого там постраждав один багатоквартирний будинок та понад 10 приватних.

Наймолодшій дитині — Максиму — лише 3 місяці. На той момент годувати малюка практично не було чим, але на допомогу прийшли українські військові, які привезли для мешканців міста необхідні для дітей речі та харчування.

"8 березня я пішла на 3 прохідні заводи імені Ілліча за гарячою їжею. Військові ЗСУ привезли туди для малюків памперси та дитяче харчування, яке відібрали у мародерів. Завдяки такій допомозі залишилися живі діти, які перебували у бомбосховищі комбінату, і зокрема наш 3-місячний Максим”, – згадує Аріна Вікторівна.

За словами жінки, її рідні виїхали з Маріуполя раніше, бо в аптеках почав закінчуватись інсулін. Люди ризикнули, сіли на старенький "Жигулі" та поїхали з міста.

"Ходили на Порт-Сіті (гуманітарна точка від окупантів). Дикі черги, приниження, бійки за продукти. Це було жахливо... Знищити місто, щоб потім плюнути в душу його мешканцям у вигляді жалюгідних подачок..." — обурюється жінка.

Коли стало зрозуміло, що їхній будинок незабаром може постраждати від бойових дій, 26 березня Аріна Вікторівна із чоловіком пішки вибралися з Кальміуського району (район на півночі Маріуполя – ред.). Вже біля супермаркету "Метро" їх підкинув мікроавтобус до селища Микільське. Наступного дня подружжю вдалося виїхати до Запоріжжя.

"Уся сім’я врятована! Тепер будуть починати життя у нових реаліях… Головне – в Україні!", — заявила мешканка Маріуполя.

Як повідомлялося раніше, нещодавно мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що в місті вже загинуло понад 20 тисяч мирних жителів, а тим часом у мережі з’являються нові супутникові знімки, на яких видно нові місця масових поховань убитих росіянами українців.