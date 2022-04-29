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Зеленський відреагував на російські "розвіддані" про Польщу та захід України: деталі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володимир Зеленський Новина оновлена 29 квітня 2022, 20:45
Володимир Зеленський

Президент України відреагував на нове вкидання російської розвідки

Володимир Зеленський прокоментував заяву голови російської розвідки Сергія Наришкіна про нібито намір Польщі захопити західні області України та встановити над ними військовий та політичний контроль.

Президент України дав інтерв’ю польським ЗМІ.

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Глава держави назвав подібні вкидання Москви "інформаційними ракетами", які завдають збитків не менше, ніж обстріли.

"Інформаційні сигнали — це ті ж інформаційні ракети. Інформаційна атака не слабша за ракетну. Це спрямовано на те, щоб була дестабілізація, щоб країни Європи були роз’єднані", — уточнив він.

За словами Зеленського, він не має часу думати про те, що кажуть російські політики. До того ж прикладів подібних атак з боку росії було багато.

"Моє ставлення, що цивілізовані країни це не сприйматимуть серйозно", — підбив підсумки глава держави.

Нагадаємо, що Польща, яка нещодавно завдала чергового санкційного удару по росії, вирішила передати Україні нову партію озброєння. До його переліку входять танки Т-72, а також бойові машини піхоти (БМП).

Теги:
#Польща #Сергій Наришкін #Володимир Зеленський
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