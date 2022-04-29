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Зеленський назвав глобальну ціль ленд-лізу США для України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент України записав нове звернення Новина оновлена 29 квітня 2022, 22:44
Президент України записав нове звернення

Глава держави подякував партнерам за програми підтримки для України

Ухвалений Сполученими Штатами ленд-ліз для України допоможе всьому світу подолати ідейних спадкоємців нацистів — росіян, які вдерлися з війною на українські території.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

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"Я вдячний США, президенту Джо Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе у боротьбі проти Росії, проти російських загарбників", – сказав Зеленський.

За словами президента, програма ленд-лізу дуже допомогла у боротьбі проти нацистів під час Другої світової війни, а тепер вона допоможе подолати ще й росіян, які розв'язали криваву війну в Україні. Зеленський назвав їх "ідейними спадкоємцями нацистів".

Глава держави також зазначив, що ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.

Нагадаємо, що політичний експерт Тарас Березовець назвав програму ленд-лізу фінальним цвяхом у труну путінського режиму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США проголосували за ленд-ліз для України – цей документ значно спростить процедуру постачання зброї для українських захисників. Крім того, американський президент Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні на фантастичну суму та пообіцяв погані новини росіянам.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Володимир Зеленський #Ленд-ліз
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