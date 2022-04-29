Зеленський назвав глобальну ціль ленд-лізу США для України

Глава держави подякував партнерам за програми підтримки для України

Ухвалений Сполученими Штатами ленд-ліз для України допоможе всьому світу подолати ідейних спадкоємців нацистів — росіян, які вдерлися з війною на українські території.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

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"Я вдячний США, президенту Джо Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе у боротьбі проти Росії, проти російських загарбників", – сказав Зеленський.

За словами президента, програма ленд-лізу дуже допомогла у боротьбі проти нацистів під час Другої світової війни, а тепер вона допоможе подолати ще й росіян, які розв'язали криваву війну в Україні. Зеленський назвав їх "ідейними спадкоємцями нацистів".

Глава держави також зазначив, що ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.

Нагадаємо, що політичний експерт Тарас Березовець назвав програму ленд-лізу фінальним цвяхом у труну путінського режиму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США проголосували за ленд-ліз для України – цей документ значно спростить процедуру постачання зброї для українських захисників. Крім того, американський президент Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні на фантастичну суму та пообіцяв погані новини росіянам.