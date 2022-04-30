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Наступ росіян на сході України йде значно повільніше, ніж розраховували у Кремлі, кажуть у Пентагоні

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Український воїн та башта підірваного російського танку Новина оновлена 30 квітня 2022, 05:00
Український воїн та башта підірваного російського танку

Росіянам не вдається просуватись вглиб України запланованими темпами через жорсткий опір ЗСУ

Російські війська на сході України просуваються повільніше, ніж це було у планах Кремля.

Про це заявив у п'ятницю, 29 квітня, високопоставлений чиновник міністерства оборони США, якого цитує агенція dpa, пише DW.

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"Ми вважаємо і оцінюємо, що вони відстають від графіка того, чого вони намагаються досягти на Донбасі", — заявив чиновник.

За його словами, у планах Кремля було значно глибше просування на території України з метою оточення ЗСУ на сході країни, але цього не вдалося зробити через жорсткий опір українських військ

Разом із тим, каже представник Пентагону, росіяни продовжують "створювати умови для поступового, масштабного й тривалого наступу".

За його словами, зараз російська армія користується концепцією: спершу завдати авіа- та артилерійських ударів по позиціях українських військ, і лише після цього намагатися розвинути свій наступ, пише AFP.

Однак за словами представника Пентагону і такий підхід не дає того результату, на який сподівається російське командування. У підсумку такий підхід призводить лише до обмежених просувань вперед.

До того ж у Пентагоні вважають, що росіяни наразі діють обережніше і намагаються не відходити занадто далеко від їхніх ліній постачання, щоб "не робити ті ж самі помилки, які вони зробили в Києві".

За оцінкою міноборони США, росіяни "щонайменше на кілька днів" відстають від власного ж плану наступу на Донбасі.

Як повідомлялося, ЗСУ не тільки боронять українську землю від загарбників, але й спромоглися 29 квітня звільнити у Харківській області стратегічно важливий населений пункт.

Теги:
#Україна #Росія #Донбас #Пентагон #Бої #ЗСУ
Український воїн та башта підірваного російського танку
Україна
Наступ росіян на сході України йде значно повільніше, ніж розраховували у Кремлі, кажуть у Пентагоні
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